Agenda economica dell’8 novembre 2017

Focus sulle trimestrali di Enel e Unicredit

di Edoardo Fagnani

7 nov 2017 ore 16:48

ITALIA



Trimestrali

- FTSEMIB: Banca Generali (3° trimestre 2017); BPER Banca (3° trimestre 2017); Enel (3° trimestre 2017); Unicredit (3° trimestre 2017).

- MIDCAP: Geox (3° trimestre 2017 – Fatturato); Hera (3° trimestre 2017 – CdA ore 11.00).

- STAR: Cementir Holding (3° trimestre 2017); Dea Capital (3° trimestre 2017); ePrice (3° trimestre 2017); Interpump (3° trimestre 2017).

- Standard: Aedes (3° trimestre 2017); ItaliaOnline (3° trimestre 2017); Poligrafici Printing (3° trimestre 2017 – CdA ore 09.30); Safilo (3° trimestre 2017); TAS (3° trimestre 2017).



Incontri con la comunità finanziaria

- BPER Banca. Conference call a commento dei risultati del 3° trimestre 2017 (ore 18.00).

- Inwit. Conference call a commento dei risultati del 3° trimestre 2017 (ore 10.30).

- Cementir Holding. Conference call a commento dei risultati del 3° trimestre 2017 (ore 17.30).

- Ascopiave. Conference call a commento dei risultati del 3° trimestre 2017.

- ePrice. Conference call a commento dei risultati del 3° trimestre 2017.

- Italia Independent Press Open Day (Milano, ore 10.00).



Assemblee degli azionisti

- Frendy Energy (nomina CdA, trasferimento sede e modifica statuto; seconda convocazione – Ginestra Fiorentina, Firenze; ore 11.30).



Operazioni straordinarie

- In corso l'Offerta Pubblica Volontaria Parziale di Scambio e Transazione avente ad oggetto azioni ordinarie del Monte dei Paschi di Siena. L'operazione terminerà il 20 novembre.

- In corso l’aumento di capitale de Il Sole24Ore. L’operazione terminerà il 16 novembre, mentre i diritti resteranno quotati fino al 10 novembre.

- In corso l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da FRI-EL Green Power su AlerionCleanpower. L'operazione terminerà il 17 novembre.



Titoli di stato

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica l'ammontare e le caratteristiche dei Btp che saranno emessi il 13 novembre 2017.



Dividendi

Pagamento dei dividendi staccati lunedì 6 novembre

- Danieli&C. (0,1 euro; ordinaria – 0,1207 euro; risparmio).





ASTE TITOLI DI STATO



Germania

- Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2022 (quinquennali). Ammontare massimo: 3 miliardi di euro.



Grecia

- Emissione di titoli di stato con scadenza a tre mesi. Ammontare previsto: 875 milioni di euro.





TRIMESTRALI



Europa

- E.ON (Germania, 3° trimestre 2017 – Comunicato ore 07.30)



Giappone

- Nissan Motor (2° trimestre 2017/2018)





MACROECONOMIA



SPAGNA

- Produzione industriale a settembre (ore 09.00).



STATI UNITI

- Scorte settimanali di petrolio (ore 16.30).