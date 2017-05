Agenda economica dell’8 maggio 2017

Numerosi stacchi di dividendi tra le aziende dello STAR

di Edoardo Fagnani

8 mag 2017 ore 07:51

ITALIA



Dividendi

- Ascopiave (0,18 euro)

- Banca Profilo (0,001 euro)

- Beghelli (0,02 euro)

- Biesse (0,36 euro)

- Boero Bartolomeo (0,13 euro)

- Cad IT (0,2 euro)

- Cembre (0,7 euro)

- Datalogic (0,3 euro)

- Esprinet (0,135 euro)

- ItaliaOnline (0,692 euro; ordinaria – 90,692 euro; risparmio)

- Italmobiliare (1 euro)

- MutuiOnline (0,3 euro)

- Reno de Medici (0,00265 euro)

- Reply (1,15 euro)

- Toscana Aeroporti (0,498 euro)

- Valsoia (0,33 euro)

- Vittoria Assicurazioni (0,21 euro)

- Zignago Vetro (0,252 euro)

- GPI (0,3 euro)

- Iniziative Bresciane (0,6 euro)

- Leone Film Group (0,09 euro)

- Lucisano Media Group (0,05 euro)

- Piteco (0,15 euro)

- TBS Group (0,012 euro)



Trimestrali

- Banco di Sardegna (1° trimestre 2017)

- Diasorin (1° trimestre 2017)

- MolMed (1° trimestre 2017)

- Parmalat (fatturato 1° trimestre 2017)

- Prima Industrie (1° trimestre 2017)

- TXT e-solutions (1° trimestre 2017)

- Valsoia (1° trimestre 2017)



Incontri con la comunicatà finanziaria

- Diasorin. COnference call a commento dei risultati del primo trimestre del 2017 (ore 18.30).



Assemblee degli azionisti

- Cairo Communication (approvazione bilancio, nomina CdA e buy back – Milano, ore 10.00).

- Ceramiche Ricchetti (approvazione bilancio e buy back; prima convocazione – Sassuolo, Modena; ore 09.30).

- ROSSS (approvazione bilancio e nomina amministratore; prima convocazione – Borgo San Lorenzo, Firenze; ore 08.30).

- Italia Independent Group (approvazione bilancio e riduzione numero amministratori; prima convocazione – Venaria Reale, Torino ore 09.30).



Borsa Italiana

- Campari fraziona le azioni in rapporto di due nuovi titoli ogni azione in circolazione.

- First Capital raggruppa le azioni in rapporto di un nuovo titolo ogni 10 azioni in circolazione.

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Operazioni straordinarie

- Prende il via l’aumento di capitale di Carraro. La società offrirà massime 33.726.630 azioni ordinarie (o di azioni B, a scelta di ciascun sottoscrittore) nel rapporto di 7 nuove azioni ordinarie (o azioni B, che non saranno quotate) ogni 9 azioni ordinarie possedute, a un prezzo di emissione unitario pari a 1,596 euro. L'operazione terminerà il 26 maggio, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 22 maggio (SoldiOnline pubblicherà la tabella con le caratteristiche principali dell’operazione).

- Prende il via l’OPA lanciata da Time for Ticket sulle azioni ordinarie di Best Union Company. L’operazione terminerà il 9 giugno.

- In corso l’aumento di capitale di D’Amico Int. Shipping. L'operazione terminerà il 18 maggio, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 12 maggio.



Titoli di stato

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica l'ammontare e le caratteristiche dei Btp che saranno emessi l'11 maggio.





ASTE TITOLI DI STATO



Germania

- Emissione di titoli di stato con scadenza a novembre 2017 (semestrale). Ammontare massimo: 2 miliardi di euro.





TRIMESTRALI



Stati Uniti

- Sysko corp. (3° trimestre 2016/2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)





MACROECONOMIA



GERMANIA

- Ordini all’industria a marzo (ore 08.00). Consensus: +0,8% m/m.



GIAPPONE

- Indice di fiducia delle famiglie ad aprile (ore 07.00).