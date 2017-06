Agenda economica dell’8 giugno 2017

La BCE comunica le proprie decisioni in materia di politica monetaria

di Edoardo Fagnani

7 giu 2017 ore 17:11

BANCHE CENTRALI



BCE

- Comunicazione delle decisioni di politica monetaria (ore 13.45). Previsti tassi di interesse invariati; il saggio di riferimento dovrebbe restare fermo allo 0%.

- Conferenza stampa di Mario Draghi a commento delle decisioni di politica monetaria (ore 14.30).





ITALIA



Borsa Italiana

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Operazioni straordinarie

- In corso l’OPAV su Italmobiliare. L’operazione terminerà il 9 giugno.

- In corso l’OPA lanciata da Time for Ticket sulle azioni ordinarie di Best Union Company. L’operazione terminerà il 9 giugno.

- In corso l'offerta pubblica volontaria di acquisto e scambio promossa da BF Holding su Bonifiche Ferraresi. L'operazione terminerà il 16 giugno.

- In corso l’OPA parziale su H-Farm. L’operazione terminerà il 15 giugno.



Titoli di stato

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica l'ammontare e le caratteristiche dei Btp che saranno emessi il 13 giugno 2017.





TRIMESTRALI



Stati Uniti

- Dell Technologies (1° trimestre 2017/2018 – comunicato prima dell’apertura di Wall Street)





MACROECONOMIA



GERMANIA

- Produzione industriale ad aprile (ore 08.00). Consensus: 59,4.



GRAN BRETAGNA

- Elezioni politiche.



GIAPPONE

- Pil (finale) del primo trimestre 2017 (ore 01.50).



STATI UNITI

- Richieste settimanali di sussidio alla disoccupazione (ore 14.30).