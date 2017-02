Agenda economica dell’8 febbraio 2017

Focus sulla semestrale di Mediobanca

di Edoardo Fagnani

7 feb 2017 ore 17:06

ITALIA



Trimestrali

- Mediobanca (primo semestre 2016/2017).

- Banca Sistema (preliminari esercizio 2016).

- Coima RES (esercizio 2016).

- Credem (preliminari esercizio 2016).



Incontri con la comunità finanziaria

- Banca Sistema. Conference call a commento dei risultati preliminari dell’esercizio 2016.

- East Capital. I mercati emergenti nel 2017 (Milano, ore 12.00).



Borsa Italiana

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Operazioni straordinarie

- In corso l’aumento di capitale di Unicredit. L'operazione terminerà il 23 febbraio (In Italia), mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 17 febbraio.

- In corso l’OPA lanciata da Europa Investimenti Special Situations su Mediacontech. L’operazione terminerà il 17 febbraio.

- In corso l’OPA lanciata da Servizi Societari su Meridie. L’operazione terminerà il 3 marzo.



Assemblee degli azionisti

- Primi sui Motori (nomina CdA, aumento capitale, emissione obbligazioni convertibili e modifica statuto – Modena).



Titoli di stato

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica l'ammontare e le caratteristiche dei titoli di stato a medio-lungo termine che saranno emessi il 13 febbraio.





ASTE TITOLI DI STATO



Germania

- Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2027 (decennale). Ammontare massimo: 3 miliardi di euro.



Grecia

- Emissione di titoli di stato con scadenza a tre mesi. Ammontare previsto: 875 milioni di euro.





TRIMESTRALI



Europa

- GlaxoSmithKline (Gran Bretagna, 4° trimestre 2016)

- Sanofi (Francia, 4° trimestre 2016 – Comunicato ore 07.30)

- SwissCom (Svizzera, 4° trimestre 2016 – Comunicato ore 07.15)



Stati Uniti

- Goodyear Tire & Rubber (4° trimestre 2016, prima dell’apertura di Wall Street)

- Time Warner (4° trimestre 2016, prima dell’apertura di Wall Street)





MACROECONOMIA



SPAGNA

- Produzione industriale a dicembre (ore 09.00).



STATI UNITI

- Scorte settimanali di petrolio (ore 16.30).