Agenda economica dell’8 dicembre 2017

Negli Usa in programma la diffusione del report sull'occupazione di novembre

di Edoardo Fagnani

7 dic 2017 ore 16:34

ITALIA



Borsa Italiana

- Chiusa la sessione afterhours.



Operazioni straordinarie

- In corso l’offerta pubblica di acquisto totalitaria promossa da Edison sulle azioni ordinarie di Frendy Energy. L’operazione terminerà il 19 dicembre.

- In corso l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da HRD Italia su GEquity. L'operazione terminerà il 22 dicembre.

- In corso l’offerta pubblica di acquisto volontaria lanciata da Industria 4.0 sulle azioni di Tech Value. L’operazione terminerà il 22 dicembre.





MACROECONOMIA



GERMANIA

- Bilancia commerciale destagionalizzata a ottobre (ore 08.00). Consensus: 21,5 miliardi di euro.



FRANCIA

- Produzione industriale a ottobre (ore 08.45). Consensus: -0,2% m/m.



GRAN BRETAGNA

- Produzione industriale a ottobre (ore 10.30). Consensus: +0,2% m/m.

- Bilancia commerciale (totale) a ottobre (ore 10.30). Consensus: -11,5 miliardi di sterline.



GIAPPONE

- Pil (finale) del terzo trimestre 2017 (ore 00.50).



STATI UNITI

- Nuovi lavoratori dipendenti non agricoli a novembre (ore 14.30). Consensus: 185mila.

- Tasso di disoccupazione a novembre (ore 14.30). Consensus: 4,2%.

- Salari orari a novembre (ore 10.30). Consensus: +0,2% m/m.

- Indice di fiducia delle famiglie dell’università del Michigan (preliminare) a dicembre (ore 16.00). Consensus: 98,5.