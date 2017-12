Agenda economica dell’11 dicembre 2017

Un paio di dividendi a Piazza Affari

di Edoardo Fagnani

8 dic 2017 ore 16:17

ITALIA



Dividendi

- ASTM (0,214 euro – Acconto)

- Digital Bros (0,15 euro)



Trimestrali

- OVS (3° trimestre 2017/2018).



Borsa Italiana

- IDEAMI debutta all’AIM Italia.



Assemblee degli azionisti

- Zephyro (proposta distribuzione dividendo straordinario; prima convocazione – Milano; ore 14.30).



Operazioni straordinarie

- In corso l’offerta pubblica di acquisto volontaria lanciata da Industria 4.0 sulle azioni di Tech Value. L’operazione terminerà il 22 dicembre.

- In corso l’offerta pubblica di acquisto totalitaria promossa da Edison sulle azioni ordinarie di Frendy Energy. L’operazione terminerà il 19 dicembre.

- In corso l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da HRD Italia su GEquity. L'operazione terminerà il 22 dicembre.





BANCHE CENTRALI



Banca d’Italia

- Pubblicazione del Supplemento al Bollettino Statistico: “Moneta e banche” (ore 11.00).





MACROECONOMIA



ITALIA

- Vendite al dettaglio a ottobre (ore 11.00).