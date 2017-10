Agenda economica del 9 ottobre 2017

A Londra inizia la STAR Conference

di Edoardo Fagnani

6 ott 2017 ore 16:53

ITALIA



Borsa Italiana

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Incontri con la comunità finanziaria

- STAR Conference (Londra, prima giornata).



Operazioni straordinarie

- In corso l’aumento di capitale di Visibilia Editore. L'operazione terminerà il 19 ottobre, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 13 ottobre.

- Prende il via l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da 21 Fiber su MC-Link. L'operazione terminerà il 20 ottobre.

- In corso l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Agorà Investimenti su Save. L'operazione terminerà il 13 ottobre.



Assemblee degli azionisti

- Giglio Group (nomina amministratori, buy back e modifica statuto, prima convocazione – Milano, ore 15.00 ------- seconda convocazione 10 ottobre, stesso luogo ore 06.00).



Titoli di stato

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica l'ammontare e le caratteristiche dei Btp che saranno emessi il 12 ottobre 2017.





ASTE TITOLI DI STATO



Germania

- Emissione di titoli di stato con scadenza a sei mesi. Ammontare massimo: 2 miliardi di euro.





MACROECONOMIA



EUROPA

- Riunione dell’Eurogruppo (ore 15.00).



GERMANIA

- Produzione industriale ad agosto (ore 08.00). Consensus: +0,7% m/m.



GIAPPONE

- Chiusa la Borsa di Tokyo.



STATI UNITI

- Chiusura del mercato obbligazionario (Columbus Day).