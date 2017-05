Agenda economica del 9 maggio 2017

Entra nel vivo la stagione delle trimestrali a Piazza Affari

di Edoardo Fagnani

8 mag 2017 ore 19:19

ITALIA



Trimestrali

- FTSEMIB: Banca Mediolanum (1° trimestre 2017 – CdA ore 10.00); BPER Banca (1° trimestre 2017); Campari (1° trimestre 2017); ENI (1° trimestre 2017 – Comunicato 10 maggio, prima dell’apertura di Piazza Affari); FinecoBank (1° trimestre 2017); Mediaset (1° trimestre 2017); Terna (1° trimestre 2017).

- MID Cap: Banca Generali (1° trimestre 2017); Cattolica Assicurazioni (1° trimestre 2017); Creval (1° trimestre 2017); RcsMediagroup (1° trimestre 2017).

- STAR: Ascopiave (1° trimestre 2017); IGD (1° trimestre 2017); Vittoria Assicurazioni (1° trimestre 2017).

- Standard: Banca Carige (1° trimestre 2017); Banca Farmafactoring (1° trimestre 2017); Conafi Prestitò (1° trimestre 2017); Il Sole24Ore (1° trimestre 2017).



Incontri con la comunità finanziaria

- Campari. Conference call a commento dei risultati del 1° trimestre 2017 (ore 13.00).

- FinecoBank. Conference call a commento dei risultati del 1° trimestre 2017 (ore 13.30).

- Terna. Conference call a commento dei risultati del 1° trimestre 2017 (ore 14.30).

- Banca Mediolanum. Conference call a commento dei risultati del 1° trimestre 2017 (ore 16.30).

- Mediaset. Conference call a commento dei risultati del 1° trimestre 2017 (ore 18.00).

- BPER Banca. Conference call a commento dei risultati del 1° trimestre 2017 (ore 18.30).

- Creval. Conference call a commento dei risultati del 1° trimestre 2017 (ore 17.45).

- Banca Generali. Conference call a commento dei risultati del 1° trimestre 2017.

- IGD. Conference call a commento dei risultati del 1° trimestre 2017.



Borsa Italiana

- SoldiOnline pubblica la tabella aggiornata della BlackList Consob (ore 11.40).

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Operazioni straordinarie

- In corso l’aumento di capitale di D’Amico Int. Shipping. L'operazione terminerà il 18 maggio, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 12 maggio.

- In corso l’aumento di capitale di Carraro. L'operazione terminerà il 26 maggio, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 22 maggio.

- In corso l’OPA lanciata da Time for Ticket sulle azioni ordinarie di Best Union Company. L’operazione terminerà il 9 giugno.



Assemblee degli azionisti

- IVS Group (approvazione bilancio e manleva al CdA su esercizio 2016 – Lussemburgo, ore 11.00).

- Italia Independent Group (approvazione bilancio e riduzione numero amministratori; seconda convocazione – Venaria Reale, Torino ore 09.30).





ASTE TITOLI DI STATO



Spagna

- Emissione di titoli di stato con scadenza a 3 e 9 mesi. Ammontare compreso tra i 4 e i 5 miliardi di euro.





TRIMESTRALI



Europa

- Commerzbank (Germania, 1° trimestre 2017)

- E.On (Germania, 1° trimestre 2017 – Comunicato ore 07.30)

- Endesa (Spagna, 1° trimestre 2017)

- NatIxis (Francia, 1° trimestre 2017 – Comunicato dopo la chiusura della borsa di Parigi)

- Telefonica (Spagna, 1° trimestre 2017 – Comunicato dopo la chiusura della borsa di Madrid)



Giappone

- Mitsubishi Motors Corp (esercizio 2016/2017)



Stati Uniti

- Office Depot (1° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)

- Walt Disney (2° trimestre 2016/2017 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street)

- Nvidia (1° trimestre 2017/2018 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street)





MACROECONOMIA



ITALIA

- Vendite al dettaglio a marzo (ore 10.00).



GERMANIA

- Produzione industriale a marzo (ore 08.00). Consensus: -0,5% m/m.

- Bilancia commerciale destagionalizzata a marzo (ore 08.00). Consensus: 20 miliardi di euro.