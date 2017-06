Agenda economica del 9 giugno 2017

Moody’s aggiorna il rating sul debito sovrano dell'Italia

di Edoardo Fagnani

8 giu 2017 ore 16:59

RATING



Italia

- Moody’s aggiorna il rating sul debito sovrano (attuale giudizio: “Baa2”; outlook negativo).





ITALIA



Borsa Italiana

- Finlogic debutta all’AIM Italia.

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Assemblee degli azionisti

- WM Capital (approvazione bilancio – Roma, ore 15.00).



Operazioni straordinarie

- Termina l’OPAV su Italmobiliare.

- Termina l’OPA lanciata da Time for Ticket sulle azioni ordinarie di Best Union Company. L’operazione terminerà il 9 giugno.

- In corso l'offerta pubblica volontaria di acquisto e scambio promossa da BF Holding su Bonifiche Ferraresi. L'operazione terminerà il 16 giugno.

- In corso l’OPA parziale su H-Farm. L’operazione terminerà il 15 giugno.





MACROECONOMIA



GERMANIA

- Bilancia commerciale destagionalizzata ad aprile (ore 08.00).



FRANCIA

- Produzione industriale ad aprile (ore 08.45).



GRAN BRETAGNA

- Produzione industriale ad aprile (ore 10.30).

- Bilancia commerciale ad aprile (ore 10.30).