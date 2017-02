Agenda economica del 9 febbraio 2017

Focus sui bilanci di MPS, Enel e Unicredit

di Edoardo Fagnani

8 feb 2017 ore 16:24

ITALIA



Trimestrali

- FTSEMib: Banca Monte dei Paschi di Siena (esercizio 2016); BPER Banca (preliminari esercizio 2016); Buzzi Unicem (preliminari esercizio 2016); Enel (preliminari esercizio 2016); Recordati (preliminari esercizio 2016); UBI Banca (esercizio 2016); Unicredit (preliminari esercizio 2016); Unipol (preliminari esercizio 2016); UnipolSAI (preliminari esercizio 2016).

- MidCap: Ansaldo-STS (budget 2017); Banca Popolare di Sondrio (preliminari esercizio 2016); Banco di Desio e Brianza (esercizio 2016); Beni Stabili (esercizio 2016); Creval (esercizio 2016).

- STAR: Banca Finnat (preliminari esercizio 2016); Banca Ifis (preliminari esercizio 2016); Gefran (preliminari esercizio 2016 – CdA ore 10.00).

- Standard: Banca Intemobiliare (preliminari esercizio 2016); Banca Popolare di Spoleto (esercizio 2016); Banca Profilo (preliminari esercizio 2016).



Incontri con la comunità finanziaria

- Mediobanca. Conference call a commento dei risultati del primo semestre 2016/2017 (ore 08.45).

- Unicredit. Conference call a commento dei risultati preliminari dell’esercizio 2016 (ore 14.30).

- Recordati. Conference call a commento dei risultati preliminari dell’esercizio 2016 (ore 16.00).

- BPER Banca. Conference call a commento dei risultati preliminari dell’esercizio 2016 (ore 18.15).

- Unipol. Conference call a commento dei risultati preliminari dell’esercizio 2016.

- UnipolSAI. Conference call a commento dei risultati preliminari dell’esercizio 2016.

- Credem. Conference call a commento dei risultati preliminari dell’esercizio 2016 (ore 10.00).

- Beni Stabili. Conference call a commento dei risultati dell’esercizio 2016 (ore 15.00).



Borsa Italiana

- Health Italia debutta all’AIM Italia.

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Operazioni straordinarie

- In corso l’aumento di capitale di Unicredit. L'operazione terminerà il 23 febbraio (In Italia), mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 17 febbraio.

- In corso l’OPA lanciata da Europa Investimenti Special Situations su Mediacontech. L’operazione terminerà il 17 febbraio.

- In corso l’OPA lanciata da Servizi Societari su Meridie. L’operazione terminerà il 3 marzo.





TRIMESTRALI



Europa

- Commerzbank (Germania, esercizio 2016)

- L’Oreal (Francia, esercizio 2016 – Comunicato dopo la chiusura della borsa di Parigi)

- NatIxis (Francia, esercizio 2016 – Comunicato dopo la chiusura della borsa di Parigi)

- Puma (Germania, esercizio 2016)

- Société Générale (Francia, esercizio 2016)

- Total (Francia, esercizio 2016)



Stati Uniti

- Coca-Cola (4° trimestre 2016, prima dell’apertura di Wall Street)

- Twitter (4° trimestre 2016, prima dell’apertura di Wall Street)

- Zynga (4° trimestre 2016, dopo la chiusura di Wall Street)





BANCHE CENTRALI



Banca d’Italia

- Pubblicazione del supplemento al bollettino Statistico Moneta e Banche (ore 11.00).





MACROECONOMIA



GERMANIA

- Bilancia commerciale destagionalizzata a dicembre (ore 08.00). Consensus: -21,6 miliardi di euro.



GIAPPONE

- Ordinativi di macchinari a dicembre (ore 00.50). Consensus: +3,1% m/m.



STATI UNITI

- Richieste settimanali di sussidio alla disoccupazione (ore 14.30).