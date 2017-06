Agenda economica del 7 giugno 2017

SoldiOnline pubblica la tabella aggiornata della BlackList Consob

di Edoardo Fagnani

6 giu 2017 ore 17:02

ITALIA



Borsa Italiana

- SoldiOnline pubblica la tabella aggiornata della BlackList Consob (ore 11.40).

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Trimestrali

- CHL (esercizio 2016)



Operazioni straordinarie

- In corso l’OPAV su Italmobiliare. L’operazione terminerà il 9 giugno.

- In corso l’OPA lanciata da Time for Ticket sulle azioni ordinarie di Best Union Company. L’operazione terminerà il 9 giugno.

- In corso l'offerta pubblica volontaria di acquisto e scambio promossa da BF Holding su Bonifiche Ferraresi. L'operazione terminerà il 16 giugno.

- In corso l’OPA parziale su H-Farm. L’operazione terminerà il 15 giugno.



Dividendi

Pagamento dei dividendi staccati lunedì 5 giugno

- Cofide (0,014 euro).

- CSP International (0,04 euro).

- Emak (0,035 euro).

- Tecnoinvestimenti (0,0875 euro).

- Biodue (0,06 euro).



Titoli di stato

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica l'ammontare e le caratteristiche dei BOT che saranno emessi il 12 giugno 2017.





ASTE TITOLI DI STATO



Germania

- Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2022 (quinquennale). Ammontare massimo: 3 miliardi di euro.



Grecia

- Emissione di titoli di stato con scadenza a tre mesi. Ammontare previsto: un miliardo di euro.

- Emissione di titoli di stato con scadenza a sei mesi. Ammontare previsto: 1,25 miliardi di euro.





MACROECONOMIA



ITALIA

- Vendite al dettaglio ad aprile (ore 10.00).



EUROPA

- Pil (finale) del primo trimestre 2017 (ore 11.00).



GERMANIA

- Ordini all’industria ad aprile (ore 08.00).



SPAGNA

- Produzione industriale ad aprile (ore 09.00).



STATI UNITI

- Scorte settimanali di petrolio (ore 16.30).