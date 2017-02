Agenda economica del 7 febbraio 2017

Focus sui bilanci di FinecoBank e di YOOX Net a Porter Group

di Edoardo Fagnani

6 feb 2017 ore 17:17

ITALIA



Trimestrali

- FinecoBank (esercizio 2016).

- YOOX Net a Porter Group (preliminari esercizio 2016).

- Banco di Sardegna (preliminari esercizio 2016).

- Nova RE (esercizio 2016).



Incontri con la comunità finanziaria

- FinecoBank. Conference call a commento dei risultati dell’esercizio 2016 (ore 13.30).

- Credit Suisse Asset Management. Tematiche relative al mercato obbligazionario emergente (Milano, ore 13.00).



Borsa Italiana

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Assemblee degli azionisti

- Vita Società Editoriale (azione di responsabilità e aggiornamento situazione patrimoniale e finanziaria; seconda convocazione – Milano, ore 09.30).



Operazioni straordinarie

- In corso l’aumento di capitale di Unicredit. L'operazione terminerà il 23 febbraio (In Italia), mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 17 febbraio.

- In corso l’OPA lanciata da Europa Investimenti Special Situations su Mediacontech. L’operazione terminerà il 17 febbraio.

- In corso l’OPA lanciata da Servizi Societari su Meridie. L’operazione terminerà il 3 marzo.



Titoli di stato

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica l'ammontare e le caratteristiche dei BOT che saranno emessi il 10 febbraio 2017.





TRIMESTRALI



Europa

- BNP Paribas (Francia, esercizio 2016)

- BP (Gran Bretagna, 4° trimestre 2016 – Comunicato prima dell’apertura della borsa di Londra)



Stati Uniti

- General Motors (4° trimestre 2016, prima dell’apertura di Wall Street)

- Walt Disney (1° trimestre 2016/2017, dopo la chiusura di Wall Street)





MACROECONOMIA



GERMANIA

- Produzione industriale a dicembre (ore 08.00). Consensus: +0,4% m/m.



STATI UNITI

- Bilancia commerciale a dicembre (ore 14.30). Consensus: -45,2 miliardi di dollari.