Agenda economica del 6 ottobre 2017

Negli Usa prevista la diffusione del report sull'occupazione di settembre

di Edoardo Fagnani

5 ott 2017 ore 17:20

ITALIA



Trimestrali

- S.S. Lazio (esercizio 2016/2017 – Consiglio di sorveglianza)



Borsa Italiana

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Operazioni straordinarie

- In corso l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Agorà Investimenti su Save. L'operazione terminerà il 13 ottobre.

- In corso l’aumento di capitale di Visibilia Editore. L'operazione terminerà il 19 ottobre, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 13 ottobre.

- In corso l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da 21 Fiber su MC-Link. L'operazione terminerà il 20 ottobre.



Titoli di stato

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica l'ammontare e le caratteristiche dei BOT che saranno emessi l'11 ottobre 2017.





RATING



Italia

- Moody’s aggiorna il rating sul debito sovrano (attuale giudizio: “Baa2”; outlook negativo).



Francia

- S&P aggiorna il rating sul debito sovrano (attuale giudizio: “AA”; outlook stabile).





MACROECONOMIA



ITALIA

- Vendite al dettaglio ad agosto (ore 10.00).



GERMANIA

- Ordini all’industria ad agosto (ore 08.00). Consensus: +0,7% m/m.



SPAGNA

- Produzione industriale ad agosto (ore 09.00).



STATI UNITI

- Nuovi lavoratori dipendenti non agricoli a settembre (ore 14.30). Consensus: 130mila.

- Tasso di disoccupazione a settembre (ore 14.30). Consensus: 4,4%.

- Salari orari a settembre (ore 14.30). Consensus: +0,2% m/m.