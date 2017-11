Agenda economica del 6 novembre 2017

Focus sulle trimestrali di Pirelli e Saras

di Edoardo Fagnani

3 nov 2017 ore 16:38

ITALIA



Dividendi

- Danieli&C. (0,1 euro; ordinaria – 0,1207 euro; risparmio).



Trimestrali

- Snam (3° trimestre 2017 – Comunicato stampa 7 novembre, prima dell’apertura di Piazza Affari).

- CTI Biopharma (3° trimestre 2017 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street).

- MolMed (3° trimestre 2017).

- Pirelli (3° trimestre 2017).

- Risanamento (3° trimestre 2017).

- Saras (3° trimestre 2017).

- Tod’s (3° trimestre 2017 – Fatturato).

- Valsoia (3° trimestre 2017).



Incontri con la comunità finanziaria

- Pirelli. Conference call a commento dei risultati del terzo trimestre 2017 (ore 15.30).

- Saras. Conference call a commento dei risultati del terzo trimestre 2017 (ore 16.00).



Assemblee degli azionisti

- GALA (approvazione bilancio e rideterminazione CdA; prima convocazione – Roma, ore 09.30).



Operazioni straordinarie

- In corso l'Offerta Pubblica Volontaria Parziale di Scambio e Transazione avente ad oggetto azioni ordinarie del Monte dei Paschi di Siena. L'operazione terminerà il 20 novembre.

- In corso l’aumento di capitale de Il Sole24Ore. L’operazione terminerà il 16 novembre, mentre i diritti resteranno quotati fino al 10 novembre.

- In corso l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da FRI-EL Green Power su AlerionCleanpower. L'operazione terminerà il 17 novembre.





TRIMESTRALI



Stati Uniti

- Priceline (3° trimestre 2017 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street)





BANCHE CENTRALI



BCE

- Discorso di Ignazio Visco (ore 14.00).



Bank of Japan

- Pubblicazione dei verbali della riunione del 20-21 settembre (ore 00.50).





MACROECONOMIA



ITALIA

- Indice PMI dei servizi a ottobre (ore 09.45).



EUROPA

- Indice PMI dei servizi (finale) a ottobre (ore 10.00). Consensus: 54,9.

- Indice PMI composito (finale) a ottobre (ore 10.00). Consensus: 55,9.

- Indice dei prezzi alla produzione a settembre (ore 11.00). Consensus: +2,8% a/a.

- Riunione dell’Eurogruppo (ore 15.00).



GERMANIA

- Ordini all’industria a settembre (ore 08.00). Consensus: -1,5% m/m.

- Indice PMI dei servizi (finale) a ottobre (ore 09.55). Consensus: 55,2.



FRANCIA

- Indice PMI dei servizi (finale) a ottobre (ore 09.50). Consensus: 57,4.