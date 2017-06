Agenda economica del 6 giugno 2017

Agenda senza eventi di grande rilievo. In Europa vendite al dettaglio di aprile

di Edoardo Fagnani

5 giu 2017 ore 18:10

ITALIA





Incontri con la comunità finanziaria

- Safe Bag. Presentazione del piano industriale per il triennio 2017/2019 (Milano, ore 13.00).

Assemblee degli azionisti

- Bioera (approvazione bilancio e nomina CdA – Milano, ore 09.30).

Borsa Italiana

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.

Operazioni straordinarie

- In corso l’OPAV su Italmobiliare. L’operazione terminerà il 9 giugno.

- In corso l’OPA lanciata da Time for Ticket sulle azioni ordinarie di Best Union Company. L’operazione terminerà il 9 giugno.

- In corso l'offerta pubblica volontaria di acquisto e scambio promossa da BF Holding su Bonifiche Ferraresi. L'operazione terminerà il 16 giugno.

- In corso l’OPA parziale su H-Farm. L’operazione terminerà il 15 giugno.

MACROECONOMIA





EUROPA

- Vendite al dettaglio ad aprile (ore 11.00).