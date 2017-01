Agenda economica del 6 gennaio 2017

Riflettori puntati sull'occupazione USA

di Edoardo Fagnani

5 gen 2017 ore 16:37

ITALIA



Borsa Italiana

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.

- Chiusa la sessione afterhours.



Operazioni straordinarie

- In corso l’obbligo di acquisto delle azioni AlerionCleanpower promosso da EOLO Energia. L’operazione terminerà il 16 gennaio 2017.

- In corso l’obbligo di acquisto delle azioni Moleskine promosso da DM Invest. L’operazione terminerà l'11 gennaio 2017.





MACROECONOMIA



EUROPA

- Indice di fiducia economica a dicembre (ore 11.00). Consensus: 106,8.

- Indice di fiducia dei consumatori (finale) a dicembre (ore 11.00). Consensus: -5,1.

- Indice di fiducia dell’industria a dicembre (ore 11.00). Consensus: -0,4.

- Indice di fiducia dei servizi a dicembre (ore 11.00). Consensus: 12,0.

- Vendite al dettaglio a novembre (ore 11.00). Consensus: -0,4% m/m.



GERMANIA

- Vendite al dettaglio a novembre (ore 08.00). Consensus: -0,9% m/m; +1,2% a/a.

- Ordini all’industria a novembre (ore 08.00). Consensus: -2,5% m/m.



STATI UNITI

- Nuovi lavoratori dipendenti non agricoli a dicembre (ore 14.30). Consensus: 175mila.

- Tasso di disoccupazione a dicembre (ore 14.30). Consensus: 4,7%.

- Salari orari a dicembre (ore 14.30). Consensus: +0,3% m/m.

- Bilancia commerciale a novembre (ore 14.30). Consensus: -42,0 miliardi di dollari.

- Ordinativi di beni durevoli (finale) a novembre (ore 16.00). Consensus: -4,6% m/m.

- Ordinativi di beni durevoli (finale, escluso il settore dei trasporti) a novembre (ore 16.00).

- Ordinativi industriali a novembre (ore 16.00). Consensus: -2% m/m.