Agenda economica del 6 febbraio 2017

Parte l'aumento di capitale di Unicredit

di Edoardo Fagnani

3 feb 2017 ore 17:54

ITALIA



Operazioni straordinarie

- Prende il via l’aumento di capitale di Unicredit. La banca offrirà massime 1,6 miliardi di azioni ordinarie nel rapporto di 13 nuove azioni ogni 5 titoli ordinari e/o di risparmio posseduti al prezzo unitario di 8,09 euro. L'operazione terminerà il 23 febbraio (In Italia), mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 17 febbraio (SoldiOnline pubblicherà la tabella con le caratteristiche principali dell’operazione).

- In corso l’OPA lanciata da Europa Investimenti Special Situations su Mediacontech. L’operazione terminerà il 17 febbraio.



Dividendi

- EI Towers (3,6 euro – straordinario)



Borsa Italiana

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Incontri con la comunità finanziaria

- Telecom Italia. Conference call a commento dei risultati preliminari dell’esercizio 2016 e del piano industriale 2017/2019 (ore 14.00).

- Interpump. Conference call a commento dell’acquisizione di Inoxspa.



Assemblee degli azionisti

- Vita Società Editoriale (azione di responsabilità e aggiornamento situazione patrimoniale e finanziaria; prima convocazione – Milano, ore 10.00).





BANCHE CENTRALI



BCE

- Discorso di Mario Draghi al Parlamento Europeo (ore 15.00).





MACROECONOMIA



GERMANIA

- Ordini all’industria a dicembre (ore 08.00). Consensus: +0,5% m/m.