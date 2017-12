Agenda economica del 6 dicembre 2017

Termina l’aumento di capitale di Banca Carige.

di Edoardo Fagnani

5 dic 2017 ore 16:41

ITALIA



Operazioni straordinarie

- Termina l’aumento di capitale di Banca Carige.

- In corso l’offerta pubblica di acquisto totalitaria promossa da Edison sulle azioni ordinarie di Frendy Energy. L’operazione terminerà il 19 dicembre.

- In corso l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da HRD Italia su GEquity. L'operazione terminerà il 22 dicembre.

- In corso l’offerta pubblica di acquisto volontaria lanciata da Industria 4.0 sulle azioni di Tech Value. L’operazione terminerà il 22 dicembre.



Borsa Italiana

- Gamenet debutta a Piazza Affari.



Incontri con la comunità finanziaria

- Invesco. Outlook 2018 (Milano, ore 11.30).



Dividendi

Pagamento dei dividendi staccati il 4 dicembre.

- SIAS (0,15 euro – Acconto)



Titoli di stato

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica l'ammontare e le caratteristiche dei BOT che saranno emessi il 12 dicembre 2017.





ASTE TITOLI DI STATO



Germania

- Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2027 (decennale). Ammontare massimo: 2 miliardi di euro.



Grecia

- Emissione di titoli di stato con scadenza a tre mesi. Ammontare previsto: un miliardo di euro.

- Emissione di titoli di stato con scadenza a sei mesi. Ammontare previsto: 1,25 miliardi di euro.





TRIMESTRALI



Stati Uniti

- Broadcom Limited (4° trimestre 2016/2017 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street)





MACROECONOMIA



GERMANIA

- Ordini all’industria a ottobre (ore 08.00). Consensus: -0,5% m/m.



STATI UNITI

- Nuovi occupati (stima ADP) a novembre (ore 14.15). Consensus: 214mila.

- Costo unitario del lavoro (finale) del terzo trimestre 2017 (ore 14.30). Consensus: +0,3% tt/aa.

- Produttività (escluso il settore agricolo, finale) del terzo trimestre 2017 (ore 14.30). Consensus: +3,0% tt/aa.

- Scorte settimanali di petrolio (ore 16.30).