Agenda economica del 5 ottobre 2017

Alcuni dati macroeconomici dagli Usa

di Edoardo Fagnani

4 ott 2017 ore 17:58

ITALIA



Borsa Italiana

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Operazioni straordinarie

- In corso l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Agorà Investimenti su Save. L'operazione terminerà il 13 ottobre.

- In corso l’aumento di capitale di Visibilia Editore. L'operazione terminerà il 19 ottobre, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 13 ottobre.

- In corso l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da 21 Fiber su MC-Link. L'operazione terminerà il 20 ottobre.





ASTE TITOLI DI STATO



Spagna

- Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2022 e 2029. Ammontare compreso tra i 3,5 e i 4,5 miliardi di euro.



Francia

- Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2025, 2028 e 2048. Ammontare compreso tra i 7,5 e gli 8,5 miliardi di euro.





TRIMESTRALI



Stati Uniti

- Costo Wholesale (4° trimestre 2016/2017 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street)





BANCHE CENTRALI



BCE

- Pubblicazione dei verbali della riunione del 7 settembre (ore 13.30).





MACROECONOMIA



STATI UNITI

- Bilancia commerciale ad agosto (ore 14.30).

- Richieste settimanali di sussidio alla disoccupazione (ore 14.30).

- Ordinativi industriali ad agosto (ore 16.00). Consensus: +0,5% m/m.

- Ordini di beni durevoli (finale) ad agosto (ore 16.00).

- Ordini di beni durevoli (finale, escluso il settore dei trasporti) ad agosto (ore 16.00).