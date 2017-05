Agenda economica del 5 maggio 2017

Focus sulla trimestrale di IntesaSP e sui dati sull'occupazuone negli USA

di Edoardo Fagnani

4 mag 2017 ore 17:24

ITALIA



Trimestrali

- IntesaSanpaolo (1° trimestre 2017).

- Anima Holding (1° trimestre 2017).

- Edison (1° trimestre 2017).

- Tod’s (preliminari, 1° trimestre 2017).



Incontri con la comunità finanziaria

- Italgas. Conference call a commento dei risultati del 1° trimestre 2017.

- Tod’s. Conference call a commento dei risultati preliminari del 1° trimestre 2017 (ore 18.00).



Assemblee degli azionisti

- Caleffi (approvazione bilancio, buy back, nomina CdA – Viadana, Mantova; ore 11.00).

- Industrial Stars of Italy 2 (progetto di fusione con SIT; seconda convocazione – Milano, ore 13.00).

- Lucisano Media Group (approvazione bilancio; seconda convocazione – Roma, ore 15.00).



Borsa Italiana

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Operazioni straordinarie

- In corso l’aumento di capitale di D’Amico Int. Shipping. L'operazione terminerà il 18 maggio, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 12 maggio.



Titoli di stato

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica l'ammontare e le caratteristiche dei BOT che saranno emessi il 10 maggio 2017.





TRIMESTRALI



Stati Uniti

- Berkshire Hathaway (1° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)

- Moody’s Corp (1° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)





RATING



Italia

- S&P aggiorna il rating sul debito sovrano (attuale giudizio: “BBB-”; outlook stabile).



Portogallo

- Moody’s aggiorna il rating sul debito sovrano (attuale giudizio: “Ba1”; outlook stabile).





MACROECONOMIA



EUROPA

- La Commissione Europea pubblica le previsioni economiche di primavera.



SPAGNA

- Produzione industriale a marzo (ore 09.00).



GIAPPONE

- Mercato chiuso per festività.



STATI UNITI

- Nuovi lavoratori dipendenti non agricoli a marzo (ore 14.30). Consensus: 180mila.

- Tasso di disoccupazione ad aprile (ore 14.30). Consensus: 4,6%.

- Salari orari ad aprile (ore 14.30). Consensus: +0,3% m/m.