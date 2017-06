Agenda economica del 5 giugno 2017

Previsto lo stacco di 5 dividendi

di Edoardo Fagnani

2 giu 2017 ore 16:39

ITALIA

Dividendi

- Cofide (0,014 euro).

- CSP International (0,04 euro).

- Emak (0,035 euro).

- Tecnoinvestimenti (0,0875 euro).

- Biodue (0,06 euro).

Borsa Italiana

- WIIT debutta all’AIM Italia.

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.

Consigli di amministrazione

- Safe Bag (approvazione del piano industriale 2017-2020 e per la proposta di distribuzione di un dividendo straordinario).

Assemblee degli azionisti

- Conafi Prestitò (approvazione bilancio e buy back – Torino; ore 10.30).

- EnergyLAB (approvazione bilancio e nomina CdA; seconda convocazione – Moimacco, Udine; ore 11.00).

Operazioni straordinarie

- In corso l’OPAV su Italmobiliare. L’operazione terminerà il 9 giugno.

- In corso l’OPA lanciata da Time for Ticket sulle azioni ordinarie di Best Union Company. L’operazione terminerà il 9 giugno.

- In corso l'offerta pubblica volontaria di acquisto e scambio promossa da BF Holding su Bonifiche Ferraresi. L'operazione terminerà il 16 giugno.

- In corso l’OPA parziale su H-Farm. L’operazione terminerà il 15 giugno.

BANCHE CENTRALI

Banca d’Italia

- Discorso di Ignazio Visco (domenica 5 giugno, ore 15.30).

MACROECONOMIA

ITALIA

- Indice PMI dei servizi a maggio (ore 09.45).

EUROPA

- Indice PMI dei servizi (finale) a maggio (ore 10.00). Consensus: 56,2.

- Indice PMI composito (finale) a maggio (ore 10.00). Consensus: 56,8.

GERMANIA

- Indice PMI dei servizi (finale) a maggio (ore 09.55). Consensus: 55,2.

FRANCIA

- Indice PMI dei servizi (finale) a maggio (ore 09.50). Consensus: 58,0.

GRAN BRETAGNA

- Indice PMI dei servizi a maggio (ore 10.30).

STATI UNITI

- Costo unitario del lavoro (finale) nel primo trimestre del 2017 (ore 14.30). Consensus: +2,5% tt/aa.

- Produttività (finale, escluso il settore agricolo) nel primo trimestre del 2017 (ore 14.30). Consensus: -0,1% tt/aa.

- Indice ISM non manifatturiero composito a maggio (ore 16.00). Consensus: 57,1.

- Ordinativi di beni durevoli (finale) ad aprile (ore 16.00).

- Ordinativi di beni durevoli (finale, escluso il settore dei trasporti) ad aprile (ore 16.00).

- Ordinativi industriali ad aprile (ore 16.00).