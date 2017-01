Agenda economica del 5 gennaio 2017

I primi dati sull'occupazione USA a dicembre

di Edoardo Fagnani

4 gen 2017 ore 17:09

ITALIA



Borsa Italiana

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.

- Chiusa la sessione afterhours.



Operazioni straordinarie

- In corso l’obbligo di acquisto delle azioni AlerionCleanpower promosso da EOLO Energia. L’operazione terminerà il 16 gennaio 2017.

- In corso l’obbligo di acquisto delle azioni Moleskine promosso da DM Invest. L’operazione terminerà l'11 gennaio 2017.



Titoli di stato

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica l'ammontare e le caratteristiche dei BOT che saranno emessi l'11 gennaio 2017.





ASTE TITOLI DI STATO



Spagna

- Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2021, 2026 e 2046. Ammontare compreso tra i 3 e i 4 miliardi di euro.





TRIMESTRALI



Stati Uniti

- Monsanto (1° trimestre 2016/2017, prima dell’apertura di Wall Street)





MACROECONOMIA



ITALIA

- Rapporto deficit/pil (Istat) nel terzo trimestre del 2016 (ore 10.00).



EUROPA

- Indice dei prezzi alla produzione a novembre (ore 11.00).



GRAN BRETAGNA

- Indice PMI dei servizi a dicembre (ore 10.30).



STATI UNITI

- Nuovi occupati (stima ADP) a dicembre (ore 14.15). Consensus: 173mila.

- Richieste settimanali di sussidio alla disoccupazione (ore 14.30).

- Indice ISM non manifatturiero composito a dicembre (ore 16.00).