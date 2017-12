Agenda economica del 5 dicembre 2017

Focus sul CdA di Telecom Italia

di Edoardo Fagnani

4 dic 2017 ore 16:45

ITALIA



Consigli di amministrazione

- Telecom Italia (esame del piano industriale).



Borsa Italiana

- Alkemy debutta all’AIM Italia.



Incontri con la comunità finanziaria

- Alkemy. Cerimonia di quotazione all’AIM Italia (ore 08.30).

- Vontobel Winter Outlook 2017 (Milano, ore 10.00).

- Prysmian. Approfondimenti riguardanti l’acquisizione di General Cable e i piani del gruppo (Milano, ore 11.30).



Assemblee degli azionisti

- Gruppo Waste Italia (integrazione CdA – Milano; ore 11.00).

- Italian Wine Brands (riduzione componenti CdA, nomina consiglieri, buy back, annullamento azioni proprie, modifica statuto; seconda convocazione – Milano; ore 10.00).



Operazioni straordinarie

- Termina l'Offerta Pubblica di Scambio avente ad oggetto azioni ordinarie e di risparmio di Borgosesia.

- In corso l’aumento di capitale di Banca Carige. L'operazione terminerà il 6 dicembre.

- In corso l’offerta pubblica di acquisto totalitaria promossa da Edison sulle azioni ordinarie di Frendy Energy. L’operazione terminerà il 19 dicembre.

- In corso l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da HRD Italia su GEquity. L'operazione terminerà il 22 dicembre.

- In corso l’offerta pubblica di acquisto volontaria lanciata da Industria 4.0 sulle azioni di Tech Value. L’operazione terminerà il 22 dicembre.





ASTE TITOLI DI STATO



Spagna

- Emissione di titoli di stato scadenza a 6 e 12 mesi. Ammontare compreso tra i 4 e i 5 miliardi di euro.





MACROECONOMIA



ITALIA

- Indice PMI dei servizi a novembre (ore 09.45).



EUROPA

- Riunione dell’Ecofin (ore 09.00).

- Indice PMI dei servizi (finale) a novembre (ore 10.00). Consensus: 56,2.

- Indice PMI composito (finale) a novembre (ore 10.00). Consensus: 57,5.

- Vendite al dettaglio a ottobre (ore 11.00). Consensus: -0,7% m/m.



GERMANIA

- Indice PMI dei servizi (finale) a novembre (ore 09.50). Consensus: 60,2.



FRANCIA

- Indice PMI dei servizi (finale) a novembre (ore 09.50). Consensus: 60,2.



SPAGNA

- Produzione industriale a ottobre (ore 09.00).



GRAN BRETAGNA

- Indice PMI dei servizi a novembre (ore 10.30). Consensus: 55,0.



STATI UNITI

- Bilancia commerciale a ottobre (ore 14.30). Consensus: -43,8 miliardi di dollari.

- Indice ISM non manifatturiero composito a novembre (ore 16.00). Consensus: 59,3.