Agenda economica del 4 maggio 2017

Focus sulle trimestrali di MPS e di Ferrari

di Edoardo Fagnani

3 mag 2017 ore 17:21

ITALIA



Trimestrali

- Azimut Holding (1° trimestre 2017).

- Banca Monte dei Paschi di Siena (1° trimestre 2017).

- Ferrari (1° trimestre 2017).

- Italgas (1° trimestre 2017 – Comunicato il 5 maggio prima dell’apertura di Piazza Affari).

- Moncler (preliminari 1° trimestre 2017).

- Recordati (1° trimestre 2017).

- Autostrade Meridionali (1° trimestre 2017).

- D’Amico Int. Shipping (1° trimestre 2017).

- EI Towers (1° trimestre 2017).

- Management&Capitali (1° trimestre 2017).



Incontri con la comunità finanziaria

- Leonardo. Conference call a commento dei risultati del 1° trimestre 2017 (ore 09.00).

- Ferrari. Conference call a commento dei risultati del 1° trimestre 2017 (ore 17.00).

- Moncler. Conference call a commento dei risultati preliminari del 1° trimestre 2017.

- Snam. Conference call a commento dei risultati del 1° trimestre 2017.

- D’Amico Int. Shipping. Conference call a commento dei risultati del 1° trimestre 2017.

- EI Towers. Conference call a commento dei risultati del 1° trimestre 2017.



Assemblee degli azionisti

- Enel (approvazione bilancio, buy back, nomina CdA e piano incentivazione – Roma, ore 14.00).

- Telecom Italia (approvazione bilancio e nomina CdA – Rozzano, Milano; ore 11.00).

- Datalogic (approvazione bilancio, buy back e modifica statuto – Calderara di Reno, Bologna; ore 11.00).

- Esprinet (approvazione bilancio, nomina CdA, buy back e modifica statuto; seconda convocazione – Vimercate, Monza e Brianza; ore 15.00).

- Management&Capitali (approvazione bilancio e nomina CdA; seconda convocazione – Milano, ore 11.00).

- Industrial Stars of Italy 2 (progetto di fusione con SIT; prima convocazione – Milano, ore 13.00).



Borsa Italiana

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Operazioni straordinarie

- In corso l’aumento di capitale di D’Amico Int. Shipping. L'operazione terminerà il 18 maggio, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 12 maggio.



Dividendi

Pagamento dei dividendi staccati martedì 2 maggio

- Aeroporto di Bologna (0,277 euro)

- B&C Speakers (un euro)

- Banca Ifis (0,82 euro)

- Banca Sistema (0,076 euro)

- Cerved Information Solutions (0,247 euro)

- Gefran (0,25 euro)

- Maire Tecnimont (0,093 euro)

- Saes Getters (0,55 euro; ordinaria – 0,566626 euro; risparmio)

- SAVE (0,69493 euro)

- Health Italia (0,081 euro)

- Notorious Pictures (0,0529 euro)

- Tech-Value (0,06 euro)





ASTE TITOLI DI STATO



Spagna

- Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2021, 2022, 2026 e 2033.



Francia

- Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2027, 2030 e 2036. Ammontare compreso tra i 7 e gli 8 miliardi di euro.





TRIMESTRALI



Europa

- Adidas (Germania, 1° trimestre 2017)

- Repsol (Spagna, 1° trimestre 2017 – Comunicato ore 08.00)

- Royal Dutch Shell (Olanda, 1° trimestre 2017)

- Siemens (Germania, 2° trimestre 2016/2017)



Stati Uniti

- Motorola Solutions (1° trimestre 2017 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street)

- Zynga (1° trimestre 2017 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street)





BANCHE CENTRALI



BCE

- Discorso di Mario Draghi (ore 17.30).





MACROECONOMIA



ITALIA

- Indice PMI dei servizi ad aprile (ore 09.45). Consensus: 53,8.



EUROPA

- Indice PMI dei servizi (finale) ad aprile (ore 10.00). Consensus: 56,2.

- Indice PMI composito (finale) ad aprile (ore 10.00). Consensus: 56,7.

- Vendite al dettaglio a marzo (ore 11.00). Consensus: +0,1% m/m.



GERMANIA

- Indice PMI dei servizi (finale) ad aprile (ore 09.55). Consensus: 54,7.



FRANCIA

- Indice PMI dei servizi (finale) ad aprile (ore 09.50). Consensus: 57,7.



GRAN BRETAGNA

- Indice PMI dei servizi ad aprile (ore 10.30). Consensus: 54,5.

- Credito al consumo a marzo (ore 10.30).



GIAPPONE

- Mercato chiuso per festività.



STATI UNITI

- Produttività (escluso il settore agricolo, preliminare) nel primo trimestre 2017 (ore 14.30). Consensus: +0,1% tt/aa.

- Costo unitario del lavoro (escluso il settore agricolo, preliminare) nel primo trimestre 2017 (ore 14.30). Consensus: +2,5% tt/aa.

- Bilancia commerciale a marzo (ore 14.30). Consensus: -44,4 miliardi di dollari.

- Richieste settimanali di sussidio alla disoccupazione (ore 14.30).

- Ordinativi di beni durevoli (finale) a marzo (ore 16.00).

- Ordinativi di beni durevoli (escluso il settore dei trasporti, finale) a marzo (ore 16.00).

- Ordinativi industriali a marzo (ore 16.00). Consensus: +0,4% m/m.