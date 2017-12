Agenda economica del 4 dicembre 2017

Focus sull'assemblea degli azionisti di Unicredit

di Edoardo Fagnani

4 dic 2017 ore 08:31

ITALIA



Assemblee degli azionisti

- Unicredit (incremento numero amministratori, abolizione soglia diritto di voto, conversione azioni di risparmio, trasferimento sede sociale – Milano; ore 10.00).

- Italian Wine Brands (riduzione componenti CDA, nomina consiglieri, buy back, annullamento azioni proprie, modifica statuto; prima convocazione – Milano; ore 18.00).



Dividendi

- SIAS (0,15 euro – Acconto)



Borsa Italiana

- Aquafil debutta a Piazza Affari.



Incontri con la comunità finanziaria

- Aquafil. Cerimonia di quotazione della società a Piazza Affari (Milano, ore 08.30).

- Maire Tecnimont. “The Evolve Event - 2007/2017 – Dieci anni di Borsa” (Milano, ore 10.30).



Operazioni straordinarie

- Prende il via l’offerta pubblica di acquisto volontaria lanciata da Industria 4.0 sulle azioni di Tech Value. L’operazione terminerà il 22 dicembre.

- In corso l’aumento di capitale di Banca Carige. L'operazione terminerà il 6 dicembre.

- In corso l’offerta pubblica di acquisto totalitaria promossa da Edison sulle azioni ordinarie di Frendy Energy. L’operazione terminerà il 19 dicembre.

- In corso l'Offerta Pubblica di Scambio avente ad oggetto azioni ordinarie e di risparmio di Borgosesia. L'operazione terminerà il 5 dicembre.

- In corso l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da HRD Italia su GEquity. L'operazione terminerà il 22 dicembre.





MACROECONOMIA



EUROPA

- Indice dei prezzi alla produzione a ottobre (ore 11.00). Consensus: +2,6% a/a.

- Riunione dell’Eurogruppo (ore 15.00).



GIAPPONE

- Indice di fiducia delle famiglie a novembre (ore 06.00).



STATI UNITI

- Ordinativi di beni durevoli (finale) a ottobre (ore 16.00).

- Ordinativi di beni durevoli (finale, escluso il settore dei trasporti) a ottobre (ore 16.00).

- Ordinativi di beni industriali a ottobre (ore 16.00). Consensus: +0,6% m/m.