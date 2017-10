Agenda economica del 31 ottobre 2017

Focus sulla trimestrale di CNH Industrial

di Edoardo Fagnani

30 ott 2017 ore 17:03

ITALIA



Trimestrali

- CNH Industrial (3° trimestre 2017).

- Ansaldo-STS (3° trimestre 2017).

- Banca Carige (3° trimestre 2017).



Incontri con la comunità finanziaria

- CNH Industrial. Conference call a commento dei risultati del 3° trimestre 2017 (ore 14.30).

- Ansaldo-STS. Conference call a commento dei risultati del 3° trimestre 2017 (ore 16.00).



Borsa Italiana

- Chiusa la sessione afterhours.



Operazioni straordinarie

- In corso l’aumento di capitale de Il Sole24Ore. L’operazione terminerà il 16 novembre, mentre i diritti resteranno quotati fino al 10 novembre.

- In corso l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da FRI-EL Green Power su AlerionCleanpower. L'operazione terminerà il 17 novembre.





TRIMESTRALI



Europa

- BP (Gran Bretagna, 3° trimestre 2017)

- Ryanair Holding (Irlanda, 1° semestre 2017/2018)



Stati Uniti

- MasterCard (3° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)

- Pfizer (3° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)





BANCHE CENTRALI



Bank of Japan

- Comunicazione delle decisioni di politica monetaria. Previsti tassi di interesse invariati; il saggio di riferimento a breve dovrebbe restare fermo al -0,1%, quello a 10 anni allo 0%.

- Pubblicazione dello scenario trimestrale.

- Conferenza stampa di Haruhiko Kuroda (ore 07.30).



BCE

- Discorso di Ignazio Visco (ore 10.15).





MACROECONOMIA



ITALIA

- Tasso di disoccupazione mensile a settembre (ore 10.00).

- Indice armonizzato dei prezzi al consumo (preliminare) a ottobre (ore 11.00). Consensus: +0,2% m/m; +1,3% a/a.

- Indice dei prezzi al consumo (preliminare) a ottobre (ore 11.00).

- Indice dei prezzi alla produzione a settembre (ore 12.00).



EUROPA

- Pil (prima stima) del terzo trimestre 2017 (ore 11.00). Consensus: +0,5% t/t; +2,4% a/a.

- Indice dei prezzi al consumo (stima flash) a ottobre (ore 11.00). Consensus: +1,4% a/a.

- Indice dei prezzi al consumo (stima flash, escluso alimentari ed energia) a ottobre (ore 11.00). Consensus: +1,1% a/a.

- Tasso di disoccupazione a settembre (ore 11.00). Consensus: 9,0%.



FRANCIA

- Pil (preliminare) del terzo trimestre 2017 (ore 07.30). Consensus: +0,5% t/t.

- Indice armonizzato dei prezzi al consumo (preliminare) a ottobre (ore 08.45). Consensus: +1,1% a/a.

- Spese per consumi a settembre (ore 08.45).



GIAPPONE

- Consumi delle famiglie a settembre (ore 00.50). Consensus: +0,7% a/a.

- Tasso di disoccupazione a settembre (ore 00.30). Consensus: 2,8%.

- Produzione industriale (preliminare) a settembre (ore 00.50). Consensus: -1,5% m/m.



STATI UNITI

- Costo del lavoro nel terzo trimestre 2017 (ore 13.30). Consensus: +0,6%.

- Indice C/Shiller dei prezzi delle case ad agosto (ore 14.00).

- Indice PMI di Chicago a ottobre (ore 14.45). Consensus: 60,0.

- Indice di fiducia dei consumatori a ottobre (ore 15.00). Consensus: 120,3.