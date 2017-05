Agenda economica del 31 maggio 2017

La FED pubblica il Beige Book

di Edoardo Fagnani

30 mag 2017 ore 17:10

ITALIA



Trimestrali

- Giglio Group (1° trimestre 2017)



Incontri con la comunità finanziaria

- Italgas. Presentazione del piano strategico per il periodo 2017/2023 (Milano, ore 15.00).



Assemblee degli azionisti

- OVS (approvazione bilancio, nomina CdA, buy back, aumento capitale e modifica statuto – Venezia, ore 09.00).

- Prelios (approvazione bilancio e nomina amministratore – Milano, ore 14.30).

- Energica Motor Company (approvazione bilancio, seconda convocazione – Soliera, Modena; ore 09.00).



Borsa Italiana

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Operazioni straordinarie

- In corso l’OPAV su Italmobiliare. L’operazione terminerà il 9 giugno.

- In corso l’OPA lanciata da Time for Ticket sulle azioni ordinarie di Best Union Company. L’operazione terminerà il 9 giugno.

- In corso l'offerta pubblica volontaria di acquisto e scambio promossa da BF Holding su Bonifiche Ferraresi. L'operazione terminerà il 16 giugno.

- In corso l’OPA parziale su H-Farm. L’operazione terminerà il 15 giugno.



Dividendi

Pagamento dei dividendi staccati lunedì 29 maggio

- ASTM (0,25 euro – saldo).

- Beni Stabili (0,033 euro).

- El.En (0,5 euro).

- Nice (0,1 euro).

- Sabaf (0,48 euro).

- TamburiIP (0,069 euro).

- Cover50 (0,5 euro).

- Italian Wine Brands (0,2 euro).





TRIMESTRALI



Stati Uniti

- Hewlett Packard Enterprise (2° trimestre 2016/2017 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street)





BANCHE CENTRALI



FED

- Pubblicazione del Beige Book sullo stato dell’economia statunitense (ore 20.00).



Banca d’Italia

- Considerazioni finali di Visco all'Assemblea annuale della Banca d'Italia (ore 10.00).





MACROECONOMIA



ITALIA

- Tasso di disoccupazione mensile ad aprile (ore 10.00).

- Indice armonizzato dei prezzi al consumo (preliminare) a maggio (ore 11.00). Consensus: +1,6% a/a.

- Indice dei prezzi al consumo (preliminare) a maggio (ore 11.00).



EUROPA

- Indice dei prezzi al consumo (stima flash) a maggio (ore 11.00). Consensus: +1,5% a/a.

- Indice dei prezzi al consumo (stima flash, escluso energia e alimentari) a maggio (ore 11.00). Consensus: +1,0% a/a.

- Tasso di disoccupazione ad aprile (ore 11.00). Consensus: 9,4%.



GERMANIA

- Vendite al dettaglio ad aprile (ore 08.00). Consensus: +0,2% m/m.

- Prezzi all’importazione ad aprile (ore 08.00). Consensus: +6,3% a/a.

- Variazione del numero dei disoccupati a maggio (ore 10.00). Consensus: -15mila.

- Tasso di disoccupazione a maggio (ore 10.00). Consensus: 5,7%.



FRANCIA

- Indice armonizzato dei prezzi al consumo (preliminare) a maggio (ore 08.45). Consensus: +1,0% a/a.



GRAN BRETAGNA

- Credito al consumo ad aprile (ore 10.30).



GIAPPONE

- Produzione industriale (preliminare) ad aprile (ore 01.50). Consensus: +4,3% m/m.



STATI UNITI

- Indice PMI di Chicago a maggio (ore 15.45).