Agenda economica del 31 agosto 2017

In agenda numerosi dati macroeconomici in Europa e negli Stati Uniti

di Edoardo Fagnani

30 ago 2017 ore 16:59

ITALIA



Borsa Italiana

- Chiusa la sessione after hours (fino al 4 settembre).

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Operazioni straordinarie

- In corso l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Chiara Finanziaria su Caltagirone Editore. L’operazione terminerà l’8 settembre.





MACROECONOMIA



ITALIA

- Tasso di disoccupazione mensile a luglio (ore 10.00).

- Indice armonizzato dei prezzi al consumo (preliminare) ad agosto (ore 11.00).

- Indice dei prezzi al consumo (preliminare) ad agosto (ore 11.00).



EUROPA

- Indice dei prezzi al consumo (stima flash) ad agosto (ore 11.00). Consensus: +1,4% a/a.

- Indice dei prezzi al consumo (stima flash, escluso energia e alimentari) ad agosto (ore 11.00). Consensus: +1,2% a/a.

- Tasso di disoccupazione a luglio (ore 11.00). Consensus: 9,1%.



GERMANIA

- Vendite al dettaglio a luglio (ore 08.00).

- Variazione del numero dei disoccupati ad agosto (ore 10.00). Consensus: -5mila.

- Tasso di disoccupazione ad agosto (ore 10.00). Consensus: 5,7%.



FRANCIA

- Indice armonizzato dei prezzi al consumo (preliminare) ad agosto (ore 08.45).



GIAPPONE

- Produzione industriale (preliminare) a luglio (ore 01.50).



STATI UNITI

- Redditi delle famiglie a luglio (ore 14.30). Consensus: +0,3% m/m.

- Spesa per consumi (nominale) a luglio (ore 14.30). Consensus: +0,3% m/m.

- Deflatore dei consumi a luglio (ore 14.30).

- Deflatore dei consumi (core) a luglio (ore 14.30). Consensus: +0,1% m/m.

- Indice PMI di Chicago ad agosto (ore 15.45). Consensus: 58,0.

- Richieste settimanali di sussidio alla disoccupazione (ore 14.30).