Agenda economica del 30 ottobre 2017

Parte l'aumento di capitale de Il Sole24Ore

di Edoardo Fagnani

27 ott 2017 ore 17:11

ITALIA



Operazioni straordinarie

- Prende il via l’aumento di capitale de Il Sole24Ore. La società offrirà massime 52.012.476 azioni speciali nel rapporto di 4 nuove azioni ogni titolo posseduto al prezzo unitario di 0,961 euro. L'operazione terminerà il 16 novembre, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 10 novembre (SoldiOnline pubblicherà la tabella con le caratteristiche principali dell’operazione).

- Prende il via l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da FRI-EL Green Power su AlerionCleanpower. L'operazione terminerà il 17 novembre.



Trimestrali

- TerniEnergia (3° trimestre 2017).



Borsa Italiana

- Chiusa la sessione afterhours.



Assemblee degli azionisti

- Mediobanca (approvazione bilancio e nomina CdA – Milano; sabato 28 ottobre, ore 10.00).





ASTE TITOLI DI STATO



Italia

- Emissione di Btp agosto 2022 (tasso di interesse annuo lordo: 0,9%; codice ISIN: IT0005277444). Ammontare compreso tra i 2 miliardi e i 2,5 miliardi di euro.

- Emissione di Btp agosto 2027 (tasso di interesse annuo lordo: 2,05%; codice ISIN: IT0005274805). Ammontare compreso tra i 2 miliardi e i 2,5 miliardi di euro.

- Emissione di CCTeu aprile 2025 (tasso di interesse annuo lordo: 0,342%; codice ISIN: da attribuire). Ammontare compreso tra i 3 miliardi e i 3,5 miliardi di euro.





MACROECONOMIA



EUROPA

- Indice di fiducia economica a ottobre (ore 11.00). Consensus: 113,3.

- Indice di fiducia dei consumatori (finale) a ottobre (ore 11.00). Consensus: -1,0.

- Indice di fiducia dei servizi a ottobre (ore 11.00). Consensus: 15,0.

- Indice di fiducia dell’industria a ottobre (ore 11.00). Consensus: 7,0.



GERMANIA

- Vendite al dettaglio a settembre (ore 08.00). Consensus: +0,8% m/m; +3,3% a/a.

- Indice armonizzato dei prezzi al consumo (preliminare) a ottobre (ore 14.00). Consensus: +0,1% m/m; +1,7% a/a.

- Indice dei prezzi al consumo (lander, preliminare) a ottobre (ore 14.00). Consensus: +0,1% m/m; +1,7% a/a.



SPAGNA

- Pil (preliminare) del terzo trimestre del 2017 (ore 09.00). Consensus: +0,8% t/t.

- Indice armonizzato dei prezzi al consumo a ottobre (ore 09.00).



GRAN BRETAGNA

- Credito al consumo a settembre (ore 09.00).



GIAPPONE

- Vendite al dettaglio a settembre (ore 00.50). Consensus: +2,5% a/a.



STATI UNITI

- Spesa per consumi (nominale) a settembre (ore 13.30). Consensus: +0,7% m/m.

- Redditi delle famiglie a settembre (ore 13.30). Consensus: +0,4% m/m.

- Deflatore dei consumi a settembre (ore 13.30).

- Deflatore dei consumi (core) a settembre (ore 13.30). Consensus: +0,4% m/m.