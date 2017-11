Agenda economica del 30 novembre 2017

Ultimo giorno di quotazione dei diritti di Carige

di Edoardo Fagnani

29 nov 2017 ore 16:48

ITALIA



Operazioni straordinarie

- Ultimo giorno di quotazione dei diritti relativi al l’aumento di capitale di Banca Carige. L'operazione terminerà il 6 dicembre.

- Termina l’aumento di capitale di Expert System.

- In corso l’offerta pubblica di acquisto totalitaria promossa da Edison sulle azioni ordinarie di Frendy Energy. L’operazione terminerà il 19 dicembre.

- Riapertura dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da FRI-EL Green Power su AlerionCleanpower. L'operazione terminerà il 1° dicembre.

- In corso l'Offerta Pubblica di Scambio avente ad oggetto azioni ordinarie e di risparmio di Borgosesia. L'operazione terminerà il 5 dicembre.

- In corso l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da HRD Italia su GEquity. L'operazione terminerà il 22 dicembre.



Trimestrali

- Giglio Group (3° trimestre 2017).



Incontri con la comunità finanziaria

- Mondo TV. Presentazione del business plan.

- State Street Global Advisors. Global Market Outlook 2018 (Milano, ore 12.30).





MACROECONOMIA



INTERNAZIONALE

- Riunione OPEC (Vienna, ore 10.00).



ITALIA

- Tasso di disoccupazione mensile a ottobre (ore 10.00).

- Indice armonizzato dei prezzi al consumo (preliminare) a novembre (ore 11.00). Consensus: +1,3% a/a.

- Indice dei prezzi al consumo (preliminare) a novembre (ore 11.00).

- Indice dei prezzi alla produzione a ottobre (ore 12.00).



EUROPA

- Indice dei prezzi al consumo (stima flash) a novembre (ore 11.00). Consensus: +1,6% a/a.

- Indice dei prezzi al consumo (escluso alimentari ed energia, stima flash) a novembre (ore 11.00). Consensus: +1,1% a/a.

- Tasso di disoccupazione a ottobre (ore 11.00). Consensus: 8,9%.



GERMANIA

- Vendite al dettaglio a ottobre (ore 08.00). Consensus: +0,4% m/m.

- Tasso di disoccupazione a novembre (ore 10.00). Consensus: 5,6%.

- Variazione del numero dei disoccupati a novembre (ore 10.00). Consensus: -10mila.



FRANCIA

- Indice armonizzato dei prezzi al consumo (preliminare) a novembre (ore 08.45).



SPAGNA

- Pil (finale) del terzo trimestre 2017 (ore 09.00).



GIAPPONE

- Produzione industriale (preliminare) a ottobre (ore 00.50). Consensus: +1,9% m/m.



STATI UNITI

- Redditi delle famiglie a ottobre (ore 14.30). Consensus: +0,3% m/m.

- Spesa per consumi (nominale) a ottobre (ore 14.30). Consensus: +0,3% m/m.

- Deflatore dei consumi a ottobre (ore 14.30).

- Deflatore dei consumi (core) a ottobre (ore 14.30). Consensus: +0,2% m/m.

- Richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione (ore 14.30).

- Indice PMI di Chicago a novembre (ore 15.45). Consensus: 63,0.