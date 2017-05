Agenda economica del 30 maggio 2017

Focus sul collocamento dei Btp con scadenza a 5 e 10 anni

di Edoardo Fagnani

29 mag 2017 ore 17:16

ITALIA



Trimestrali

- Ecosuntek (esercizio 2016)

- KREnergy (1° trimestre 2017)



Assemblee degli azionisti

- EXOR (approvazione bilancio e buy back – Amsterdam, Olanda; ore 08.00).

- Dmail Group (approvazione bilancio, nomina CdA, adozione dei provvedimenti ai sensi del codice civile e modifica statuto; seconda convocazione – Merate, Lecco; ore 10.30).

- Tiscali (approvazione bilancio e nomina amministratore – Cagliari, ore 14.00).

- Energica Motor Company (approvazione bilancio, prima convocazione – Soliera, Modena; ore 09.00).



Borsa Italiana

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Operazioni straordinarie

- In corso l’OPAV su Italmobiliare. L’operazione terminerà il 9 giugno.

- In corso l’OPA lanciata da Time for Ticket sulle azioni ordinarie di Best Union Company. L’operazione terminerà il 9 giugno.

- In corso l'offerta pubblica volontaria di acquisto e scambio promossa da BF Holding su Bonifiche Ferraresi. L'operazione terminerà il 16 giugno.

- In corso l’OPA parziale su H-Farm. L’operazione terminerà il 15 giugno.





ASTE TITOLI DI STATO



Italia

- Emissione di Btp aprile 2022 (tasso di interesse annuo lordo: 1,2%; codice ISIN: IT0005244782). Ammontare compreso tra i 2,5 miliardi e i 3 miliardi di euro.

- Emissione di Btp giugno 2027 (tasso di interesse annuo lordo: 2,2%; codice ISIN: IT0005240830). Ammontare compreso tra i 2,25 miliardi e i 2,75 miliardi di euro.

- Emissione di CCTeu ottobre 2024 (tasso di interesse annuo lordo: 0,858%; codice ISIN: da definire). Ammontare compreso tra gli 1,25 miliardi e gli 1,75 miliardi di euro.





TRIMESTRALI



Europa

- Ryanair Holdings (Irlanda, esercizio 2016/2017)





MACROECONOMIA



EUROPA

- Indice di fiducia economica a maggio (ore 11.00). Consensus: 110,1.

- Indice di fiducia dei consumatori (finale) a maggio (ore 11.00). Consensus: -3,3.

- Indice di fiducia dell’industria a maggio (ore 11.00). Consensus: 3,0.

- Indice di fiducia dei servizi a maggio (ore 11.00). Consensus: 14,2.



GERMANIA

- Indice armonizzato dei prezzi al consumo (preliminare) a maggio (ore 14.00). Consensus: 0,0% m/m; +1,5% a/a.

- Indice dei prezzi al consumo (lander, preliminare) a maggio (ore 14.00). Consensus: 0,0% m/m; +1,7% a/a.



FRANCIA

- Pil (finale) del primo trimestre del 2017 (ore 07.30). Consensus: +0,3% t/t.

- Fiducia dei consumatori a maggio (ore 08.45).

- Spese per consumi ad aprile (ore 08.45).



SPAGNA

- Indice armonizzato dei prezzi al consumo (preliminare) a maggio (ore 09.00). Consensus: +1,9% a/a.



GIAPPONE

- Consumi delle famiglie ad aprile (ore 01.30). Consensus: -0,7% a/a.

- Tasso di disoccupazione ad aprile (ore 01.30). Consensus: 2,8%.

- Vendite al dettaglio ad aprile (ore 01.50). Consensus: +2,3% a/a.



STATI UNITI

- Spesa per consumi (nominale) ad aprile (ore 14.30). Consensus: +0,4% m/m.

- Redditi delle famiglie ad aprile (ore 14.30). Consensus: +0,4% m/m.

- Deflatore dei consumi ad aprile (ore 14.30).

- Deflatore dei consumi (core) ad aprile (ore 14.30). Consensus: +0,1% m/m.

- Indice C/Shiller dei prezzi delle case a marzo (ore 15.00).

- Indice di fiducia dei consumatori a maggio (ore 16.00). Consensus: 119,5.