Agenda economica del 3 ottobre 2017

L’Istat comunica il dato sul rapporto Deficit/PIL nel secondo trimestre 2017

di Edoardo Fagnani

2 ott 2017 ore 17:17

ITALIA



Borsa Italiana

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Operazioni straordinarie

- In corso l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Agorà Investimenti su Save. L'operazione terminerà il 13 ottobre.

- In corso l’aumento di capitale di Visibilia Editore. L'operazione terminerà il 19 ottobre, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 13 ottobre

- In corso l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da 21 Fiber su MC-Link. L'operazione terminerà il 20 ottobre.





MACROECONOMIA



ITALIA

- L’Istat comunica il dato sul rapporto Deficit/PIL nel secondo trimestre 2017 (ore 10.00).



EUROPA

- Indice dei prezzi alla produzione ad agosto (ore 11.00). Consensus: +2,3% a/a.



GIAPPONE

- Indice di fiducia delle famiglie a settembre (ore 07.00).



STATI UNITI

- Vendite di autoveicoli a settembre (ore 21.30). Consensus: 16,3 milioni di vetture.