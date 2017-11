Agenda economica del 3 novembre 2017

Proseguono l'offerta MPS e l'aumento di capitale del Sole24Ore

di Edoardo Fagnani

2 nov 2017 ore 16:36

ITALIA



Trimestrali

- Prima Industrie (3° trimestre 2017)

- Reno de Medici (3° trimestre 2017)



Operazioni straordinarie

- In corso l'Offerta Pubblica Volontaria Parziale di Scambio e Transazione avente ad oggetto azioni ordinarie del Monte dei Paschi di Siena. L'operazione terminerà il 20 novembre.

- In corso l’aumento di capitale de Il Sole24Ore. L’operazione terminerà il 16 novembre, mentre i diritti resteranno quotati fino al 10 novembre.

- In corso l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da FRI-EL Green Power su AlerionCleanpower. L'operazione terminerà il 17 novembre.





TRIMESTRALI



Europa

- Repsol (Spagna, 3° trimestre 2017)



Stati Uniti

- Berkshire Hathaway (3° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street).

- Moody’s Corp. (3° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street).





MACROECONOMIA



GRAN BRETAGNA

- Indice PMI dei servizi a ottobre (ore 10.30). Consensus: 53,3.



GIAPPONE

- Mercati chiusi per festività.



STATI UNITI

- Nuovi lavoratori dipendenti non agricoli a ottobre (ore 13.30). Consensus: 300mila.

- Tasso di disoccupazione a ottobre (ore 13.30). Consensus: 4,2%.

- Salari orari a ottobre (ore 13.30). Consensus: +0,3% m/m.

- Bilancia commerciale a settembre (ore 13.30). Consensus: -43,4 miliardi di dollari.

- Indice ISM non manifatturiero composito a ottobre (ore 15.00). 59,0.

- Ordinativi di beni durevoli (finale) a settembre (ore 15.00).

- Ordinativi di beni durevoli (finale, escluso il settore dei trasporti) a settembre (ore 15.00).

- Ordinativi industriali a settembre (ore 15.00). Consensus: +1,0% m/m.