Agenda economica del 3 maggio 2017

Trimestrali - tra le altre - di Leonardo e Telecom Italia

di Edoardo Fagnani

2 mag 2017 ore 16:53

ITALIA



Trimestrali

- Leonardo (1° trimestre 2017).

- Snam (1° trimestre 2017 – Comunicato il 4 maggio prima dell’apertura di Piazza Affari).

- Telecom Italia (1° trimestre 2017).

- CTI Biopharma (1° trimestre 2017 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street).

- GEquity (1° trimestre 2017).

- Piaggio (1° trimestre 2017).

- Risanamento (1° trimestre 2017).

- Agatos (esercizio 2016 – CdA ore 12.00).



Incontri con la comunità finanziaria

- Telecom Italia. Conference call a commento dei risultati del 1° trimestre 2017 (ore 18.00).



Assemblee degli azionisti

- Leonardo (modifica statuto; seconda convocazione – Roma, ore 10.30).

- Tenaris (approvazione bilancio e nomina CdA – Lussemburgo, ore 09.30).

- Gas Plus (approvazione bilancio e nomina o riduzione consiglieri – Milano, ore 08.30).

- TerniEnergia (approvazione bilancio, nomina amministratori, aumento capitale e modifica statuto, seconda convocazione – Narni, Terni; ore 09.00).

- Frendy Energy (approvazione bilancio e buy back, seconda convocazione – Ginestra Fiorentina, Firenze; ore 09.00).

- Triboo Media (approvazione bilancio; seconda convocazione – Milano, ore 15.00).



Borsa Italiana

- Brembo esce dal segmento STAR.

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Operazioni straordinarie

- In corso l’aumento di capitale di D’Amico Int. Shipping. L'operazione terminerà il 18 maggio, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 12 maggio.





ASTE TITOLI DI STATO



Germania

- Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2027 (decennale). Ammontare massimo: 3 miliardi di euro.



Grecia

- Emissione di titoli di stato con scadenza a sei mesi. Ammontare previsto: 875 milioni di euro.





TRIMESTRALI



Europa

- Swisscom (Svizzera, 1° trimestre 2017 – Comunicato ore 07.15)



Stati Uniti

- Groupon (1° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)

- Time Warner (1° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)

- Facebook (1° trimestre 2017 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street)

- Tesla Motors (1° trimestre 2017 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street)





BANCHE CENTRALI



FED

- Comunicazione delle decisioni di politica monetaria (ore 20.00). Previsti tassi di interesse invariati; il saggio di riferimento dovrebbe restare fermo tra lo 0,75% e l’1%.





MACROECONOMIA



EUROPA

- Pil (prima stima) del primo trimestre del 2017 (ore 11.00). Consensus: +0,5% t/t; +1,7% a/a.

- Indice dei prezzi alla produzione a marzo (ore 11.00). Consensus: +4,3% a/a.



GERMANIA

- Variazione del numero dei disoccupati ad aprile (ore 10.00). Consensus: -12mila.

- Tasso di disoccupazione ad aprile (ore 10.00). Consensus: 5,8%.



GIAPPONE

- Mercato chiuso per festività.



STATI UNITI

- Nuovi occupati (stima ADP) ad aprile (ore 14.15). Consensus: 190mila.

- Indice ISM non manifatturiero composito ad aprile (ore 16.00). Consensus: 56,0.

- Scorte settimanali di petrolio (ore 16.30).