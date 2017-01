Agenda economica del 3 gennaio 2017

MPS sempre sospesa. Ancora chiusa la borsa di Tokyo

di Edoardo Fagnani

2 gen 2017 ore 16:32

ITALIA



Borsa Italiana

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.

- Vietate le vendite allo scoperto sul Monte dei Paschi di Siena fino al 5 gennaio 2017.

- Chiusa la sessione afterhours.



Operazioni straordinarie

- In corso l’obbligo di acquisto delle azioni AlerionCleanpower promosso da EOLO Energia. L’operazione terminerà il 16 gennaio 2017.

- In corso l’obbligo di acquisto delle azioni Moleskine promosso da DM Invest. L’operazione terminerà l'11 gennaio 2017.





MACROECONOMIA



GERMANIA

- Vendite al dettaglio a novembre (ore 08.00).

- Variazione del numero dei disoccupati a dicembre (ore 09.55).

- Tasso di disoccupazione a dicembre (ore 09.55).

- Indice armonizzato dei prezzi al consumo (preliminare) a dicembre (ore 14.00).

- Indice dei prezzi al consumo (lander, preliminare) a dicembre (ore 14.00).



FRANCIA

- Indice armonizzato dei prezzi al consumo (preliminare) a dicembre (ore 08.45).



GRAN BRETAGNA

- Indice PMI manifatturiero a dicembre (ore 10.30).



GIAPPONE

- Mercato chiuso per festività.



STATI UNITI

- Indice ISM manifatturiero a dicembre (ore 16.00).

- Spesa in costruzioni a novembre (ore 16.00).