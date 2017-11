Agenda economica del 29 novembre 2017

Il Tesoro colloca il Btp decennale

di Edoardo Fagnani

28 nov 2017 ore 16:44

ASTE TITOLI DI STATO



Italia

- Emissione di Btp agosto 2027 (tasso di interesse annuo lordo: 2,05%; codice ISIN: IT0005274805). Ammontare compreso tra gli 1,25 miliardi e gli 1,75 miliardi di euro.

- Emissione di CCTeu aprile 2025 (tasso di interesse annuo lordo: 0,342%; codice ISIN: IT0005311508). Ammontare compreso tra gli 1,25 miliardi e gli 1,75 miliardi di euro.





ITALIA



Operazioni straordinarie

- In corso l’aumento di capitale di Banca Carige. L'operazione terminerà il 6 dicembre, mentre i diritti resteranno quotati fino al 30 novembre.

- In corso l’offerta pubblica di acquisto totalitaria promossa da Edison sulle azioni ordinarie di Frendy Energy. L’operazione terminerà il 19 dicembre.

- In corso l’aumento di capitale di Expert System. L'operazione terminerà il 30 novembre.

- Riapertura dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da FRI-EL Green Power su AlerionCleanpower. L'operazione terminerà il 1° dicembre.

- In corso l'Offerta Pubblica di Scambio avente ad oggetto azioni ordinarie e di risparmio di Borgosesia. L'operazione terminerà il 5 dicembre.

- In corso l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da HRD Italia su GEquity. L'operazione terminerà il 22 dicembre.



Trimestrali

- Mittel (terzo trimestre 2017).



Incontri con la comunità finanziaria

- SmallCap Conference 2017 (Milano).

- Convegno AIEC. L'Equity crowfunding italiano entra in una nuova era (Milano, ore 10.00).





TRIMESTRALI



Stati Uniti

- Tiffany & Co. (3° trimestre 2017/2018 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)





BANCHE CENTRALI



FED

- Intervento di Janet Yellen di fronte al Joint Economic Committee (ore 16.00).

- Pubblicazione del Beige Book (ore 20.00).





MACROECONOMIA



EUROPA

- Indice di fiducia economica a novembre (ore 11.00). Consensus: 114,4.

- Indice di fiducia dei consumatori (finale) a novembre (ore 11.00). Consensus: 0,1.

- Indice di fiducia dell’industria a novembre (ore 11.00). Consensus: 8,8.

- Indice di fiducia dei servizi a novembre (ore 11.00). Consensus: 16,7.



GERMANIA

- Indice armonizzato dei prezzi al consumo (preliminare) a novembre (ore 14.00). Consensus: +0,3% m/m; +1,8% a/a.

- Indice dei prezzi al consumo (lander, preliminare) a novembre (ore 14.00). Consensus: +0,3% m/m; +1,7% a/a.



FRANCIA

- Pil (finale) del terzo trimestre 2017 (ore 08.45). Consensus: +0,5% t/t.

- Spese per consumi a ottobre (ore 08.45).



SPAGNA

- Indice armonizzato dei prezzi al consumo (preliminare) a novembre (ore 09.00).



GRAN BRETAGNA

- Credito al consumo a ottobre (ore 10.30).



GIAPPONE

- Vendite al dettaglio a ottobre (ore 00.50). Consensus: -02% a/a.



STATI UNITI

- Pil (preliminare) del terzo trimestre 2017 (ore 14.30). Consensus: +3,2% tt/aa.

- Deflatore del Pil (preliminare) del terzo trimestre 2017 (ore 14.30). Consensus: +2,2% tt/aa.

- Deflatore dei consumi (core, preliminare) del terzo trimestre 2017 (ore 14.30). Consensus: +1,3% t/t.

- Scorte settimanali di petrolio (ore 16.30).