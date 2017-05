Agenda economica del 29 maggio 2017

Brembo fraziona le azioni. Wall Street chiusa per festività

di Edoardo Fagnani

26 mag 2017 ore 17:28

ITALIA



Dividendi

- ASTM (0,25 euro – saldo).

- Beni Stabili (0,033 euro).

- El.En (0,4 euro).

- Nice (0,1 euro).

- Sabaf (0,48 euro).

- TamburiIP (0,069 euro).

- Cover50 (0,5 euro).

- Italian Wine Brands (0,2 euro).



Borsa Italiana

- Brembo fraziona le azioni in rapporto di 5 nuove azioni ogni titolo esistente.

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Trimestrali

- CHL (esercizio 2016)

- IT Way (esercizio 2016)

- Axelero (esercizio 2016)

- Caleido Group (esercizio 2016)



Assemblee degli azionisti

- Ambienthesis (approvazione bilancio e nomina amministratore; seconda convocazione – Segrate, Milano; ore 15.00).

- Dmail Group (approvazione bilancio, nomina CdA, adozione dei provvedimenti ai sensi del codice civile e modifica statuto; prima convocazione – Merate, Lecco; ore 10.30).

- Mc-Link (approvazione bilancio e nomina amministratore – Roma; ore 11.00).



Operazioni straordinarie

- In corso l’OPAV su Italmobiliare. L’operazione terminerà il 9 giugno.

- In corso l’OPA lanciata da Time for Ticket sulle azioni ordinarie di Best Union Company. L’operazione terminerà il 9 giugno.

- In corso l’OPA parziale su H-Farm. L’operazione terminerà il 15 giugno.





BANCHE CENTRALI



BCE

- Discorso di Mario Draghi al Parlamento Europeo (ore 15.00).





MACROECONOMIA



EUROPA

- Massa monetaria destagionalizzata (aggregato M3) ad aprile (ore 10.00). Consensus +5,2% a/a.



GRAN BRETAGNA

- Mercato azionario chiuso per festività.



STATI UNITI

- Wall Street chiusa per festività.