Agenda economica del 29 dicembre 2016

In programma il collocamento di 3 Btp (novembre 2021, dicembre 2026 e novembre 2026) e di un CCTeu (febbraio 2024)

di Edoardo Fagnani

29 dic 2016 ore 07:54

ITALIA



Borsa Italiana

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.

- GPI debutta all’AIM Italia in seguito alla fusione con Capital for Progress 1.

- Chiusa la sessione afterhours.

- Vietate le vendite allo scoperto sul Monte dei Paschi di Siena fino al 5 gennaio 2017.



Operazioni straordinarie

- In corso l’obbligo di acquisto delle azioni AlerionCleanpower promosso da EOLO Energia. L’operazione terminerà il 16 gennaio 2017.

- In corso l’obbligo di acquisto delle azioni Moleskine promosso da DM Invest. L’operazione terminerà l'11 gennaio 2017.





ASTE TITOLI DI STATO



Italia

- Emissione di Btp novembre 2021 (tasso di interesse annuo lordo: 0,35%; codice ISIN: IT0005216491). Ammontare compreso tra i 2 miliardi e i 2,5 miliardi di euro.

- Emissione di Btp dicembre 2026 (tasso di interesse annuo lordo: 1,25%; codice ISIN: IT0005210650). Ammontare compreso tra un miliardo e gli 1,5 miliardi di euro.

- Emissione di Btp novembre 2026 (tasso di interesse annuo lordo: 7,25%; codice ISIN: IT0001086567). Ammontare compreso tra 500 milioni e un miliardo di euro.

- Emissione di CCTeu febbraio 2024 (tasso di interesse annuo lordo: 0,561%; codice ISIN: IT0005218968). Ammontare compreso tra gli 1,25 miliardi e gli 1,75 miliardi di euro.





MACROECONOMIA



EUROPA

- Massa monetaria (aggregato M3, destagionalizzata) a novembre (ore 10.00). Consensus: 4,4% a/a.



STATI UNITI

- Bilancia commerciale (preliminare) a novembre (ore 14.30).

- Richieste settimanali di sussidio alla disoccupazione (ore 14.30).