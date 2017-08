Agenda economica del 29 agosto 2017

Il Tesoro emetterà il BOT semestrale

di Edoardo Fagnani

28 ago 2017 ore 16:49

ITALIA



Trimestrali

- Best Union Company (1° semestre 2017)

- Brunello Cucinelli (1° semestre 2017)

- IVS Group (1° semestre 2017)



Incontri con la comunità finanziaria

- Brunello Cucinelli. Conference call a commento dei risultati del primo semestre del 2017 (ore 18.00).



Borsa Italiana

- Chiusa la sessione after hours (fino al 4 settembre).

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Operazioni straordinarie

- In corso l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Chiara Finanziaria su Caltagirone Editore. L’operazione terminerà l’8 settembre.





ASTE TITOLI DI STATO



Italia

- Emissione di BOT con scadenza a febbraio 2018 (semestrali). Ammontare 6 miliardi di euro.



Germania

- Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2019 (biennale). Ammontare massimo: 5 miliardi di euro.





TRIMESTRALI



Stati Uniti

- Best Buy (2° trimestre 2017/2018 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)





MACROECONOMIA



GERMANIA

- Indice di fiducia dei consumatori a settembre (ore 08.00). Consensus: 10,9.



FRANCIA

- Pil (finale) del secondo trimestre del 2017 (ore 08.45).

- Spese per consumi a luglio (ore 08.45).



GIAPPONE

- Consumi delle famiglie a luglio (ore 01.30).

- Tasso di disoccupazione a luglio (ore 01.30).



STATI UNITI

- Indice C/SHiller dei prezzi delle case a giugno (ore 15.00). Consensus: +5,7% a/a.

- Indice di fiducia dei consumatori (CB) ad agosto (ore 16.00). Consensus: 120,0.