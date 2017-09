Agenda economica del 28 settembre 2017

Termina l'IPO di Pirelli. Il Tesoro colloca due Btp

di Edoardo Fagnani

27 set 2017 ore 16:28

ITALIA



IPO

- Termina l’offerta pubblica di vendita delle azioni Pirelli (IPO Pirelli).

- Termina il collocamento istituzionale delle azioni GIMA TT (IPO GIMA TT).



Trimestrali

- STAR: TerniEnergia (1° semestre 2017).

- Standard: Bastogi (1° semestre 2017); Biancamano (1° semestre 2017); Borgosesia (1° semestre 2017); Class Editori (1° semestre 2017 – CdA ore 15.30); Compagnia Immobiliare Azionaria (1° semestre 2017); Eukedos (1° semestre 2017); FullSix (1° semestre 2017); Gruppo FNM (1° semestre 2017); IndelB (1° semestre 2017); Nova RE (1° semestre 2017).

- AIM Italia: Axelero (1° semestre 2017); Bio-ON (1° semestre 2017); Caleido Group (1° semestre 2017); CDR Advance Capital (1° semestre 2017 – CdA ore 15.00); Dominion Hosting Holding (1° semestre 2017); Energy Lab (1° semestre 2017); Fintel Energia Group (1° semestre 2017); First Capital (1° semestre 2017); Gambero Rosso (1° semestre 2017); Gruppo Green Power (1° semestre 2017); H-Farm (1° semestre 2017); Leone Film Group (1° semestre 2017); Modelleria Brambilla (1° semestre 2017); Net Insurance (1° semestre 2017); Notorious Pictures (1° semestre 2017); Piteco (1° semestre 2017); Primi sui Motori (1° semestre 2017).



Incontri con la comunità finanziaria

- Consob. Conferenza stampa su Settimana Mondiale dell'Investitore (Roma, ore 11.00).



Borsa Italiana

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Assemblee degli azionisti

- Banca Carige (riapprovazione bilancio 2013, nomina amministratori, aumento di capitale e modifica statuto – Genova, ore 10.30).

- BF Holding (proroga termine finale sottoscrizione aumento di capitale a servizio dell'Opas – Jolanda di Savoia, Ferrara; ore 16.30).

- Enertronica (aumento di capitale riservato e modifica statuto; prima convocazione – Milano, ore 15.30).

- Imvest (approvazione bilancio, nomina CdA e riduzione di capitale per perdite; prima convocazione – Roma, ore 11.00).

- MC-Link (nomina CdA – Milano, ore 09.30; prima convocazione).



Operazioni straordinarie

- In corso l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Agorà Investimenti su Save. L'operazione terminerà il 13 ottobre.





ASTE TITOLI DI STATO



Italia

- Emissione di Btp agosto 2022 (tasso di interesse annuo lordo: 0,9%; codice ISIN: IT0005277444). Ammontare compreso tra i 2 miliardi e i 2,5 miliardi di euro.

- Emissione di Btp agosto 2027 (tasso di interesse annuo lordo: 2,05%; codice ISIN: IT0005274805). Ammontare compreso tra gli 1,5 miliardi e i 2 miliardi di euro.

- Emissione di CCTeu ottobre 2024 (tasso di interesse annuo lordo: 0,858%; codice ISIN: IT0005252520). Ammontare compreso tra un miliardo e gli 1,5 miliardi di euro.





MACROECONOMIA



GERMANIA

- Indice armonizzato dei prezzi al consumo (preliminare) a settembre (ore 14.00). Consensus: +1,9% a/a.

- Indice dei prezzi al consumo (lander, preliminare) a settembre (ore 14.00).



EUROPA

- Indice di fiducia economica a settembre (ore 11.00).

- Indice di fiducia dei consumatori (finale) a settembre (ore 11.00). Consensus: -1,5.

- Indice di fiducia dell’industria a settembre (ore 11.00).

- Indice di fiducia dei servizi a settembre (ore 11.00).



SPAGNA

- Indice armonizzato dei prezzi al consumo a settembre (ore 09.00). Consensus: +2,0% a/a.



STATI UNITI

- Richieste settimanali di sussidio alla disoccupazione (ore 14.30).