Agenda economica del 28 aprile 2017

Numerosi dati macroeconomici in agenda

di Edoardo Fagnani

27 apr 2017 ore 18:32

ITALIA



Trimestrali

- Luxottica (fatturato 1° trimestre 2017).

- Ansaldo-STS (1° trimestre 2017).

- AVIO (esercizio 2016/2017).

- Banca Sistema (1° trimestre 2017).

- CHL (esercizio 2016).

- CIR (1° trimestre 2017 – CdA ore 09.30).

- Cerved Information Solutions (1° trimestre 2017 – conf call 2 maggio ore 15.30).

- Cofide (1° trimestre 2017 – CdA ore 09.30).

- Inwit (1° trimestre 2017).

- Meridie (esercizio 2016).

- Reno de Medici (1° trimestre 2017).

- Stefanel (esercizio 2016).

- Tesmec (1° trimestre 2017).

- Tiscali (esercizio 2016 – CdA ore 10.00).

- Agatos (esercizio 2016).

- Energica Motor Company (esercizio 2016).

- McLink (esercizio 2016).



Incontri con la comunità finanziaria

- Luxottica. Conference call a commento dei risultati preliminari del primo trimestre 2017 (ore 18.00).

- Tenaris. Conference call a commento dei risultati preliminari del primo trimestre 2017.

- Banca Sistema. Conference call a commento dei risultati del primo trimestre 2017 (ore 15.00).

- Tesmec. Conference call a commento dei risultati del primo trimestre 2017 (ore 15.00).

- Ansaldo-STS. Conference call a commento dei risultati del primo trimestre 2017 (ore 18.00).

- Inwit. Conference call a commento dei risultati del primo trimestre 2017 (ore 18.00).



Assemblee degli azionisti

- Campari (approvazione bilancio, buy back, frazionamento azionario e modifica statuto – Sesto San Giovanni, Milano; ore 09.30).

- Italgas (approvazione bilancio e stock option – Milano, ore 10.00).

- Luxottica (approvazione bilancio – Milano, ore 11.00).

- Saipem (approvazione bilancio, buy back, raggruppamento azioni e modifica statuto – San Donato Milanese, Milano; ore 10.00).

- Unipol (approvazione bilancio, buy back e modifica statuto– San Lazzaro di Savena, Bologna; ore 10.30).

- Ascopiave (approvazione bilancio, nomina CdA, buy back e modifica statuto; seconda convocazione – Pieve di Soligo, Treviso; ore 15.00).

- ASTM (approvazione bilancio e buy back – Torino, ore 11.00).

- Banca Popolare di Sondrio (approvazione bilancio, nomina amministratori e buy back; prima convocazione – Sondrio, ore 10.00).

- Beghelli (approvazione bilancio; prima convocazione – Valsamoggia, Bologna; ore 16.30 ---- seconda convocazione 5 maggio stesso luogo e ora).

- Bialetti (approvazione bilancio e nomina CdA; prima convocazione – Coccaglio, Brescia; ore 11.00 ---- seconda convocazione 29 aprile stesso luogo e ora).

- Biesse (approvazione bilancio; seconda convocazione – Pesaro, ore 09.30).

- Boero Bartolomeo (approvazione bilancio – Genova, ore 11.00).

- Bonifiche Ferraresi (approvazione bilancio e nomina CdA – Milano, ore 15.00).

- Brioschi (approvazione bilancio e nomina amministratore – Milano, ore 16.00 ---- seconda convocazione 29 aprile stesso luogo e ora).

- CIR (approvazione bilancio, nomina CdA e buy back; seconda convocazione – Milano, ore 11.00).

- Cofide (approvazione bilancio e buy back; seconda convocazione – Milano, ore 16.00).

- Compagnia Immobiliare Azionaria (approvazione bilancio e delega aumento di capitale; prima convocazione – Milano, ore 09.30 ---- seconda convocazione 2 maggio, stesso luogo e ora).

- CSP International (approvazione bilancio, buy back e nomina amministratore; prima convocazione – Ceresara, Mantova; ore 09.00 ---- seconda convocazione 2 maggio, stesso luogo e ora).

- Elica (approvazione bilancio, buy back e nomina amministratori – Fabriano, Ancona; ore 09.00).

- Emak (approvazione bilancio e buy back – Bagnolo in Piano, Reggio Emilia; ore 10.00).

- ENAV (approvazione bilancio, buy back e nomina CdA – Roma, ore 15.00).

- Enervit (approvazione bilancio e nomina CdA – Milano, ore 11.00).

- ErgyCapital (approvazione bilancio; prima convocazione – Roma, ore 10.00 ----- seconda convocazione 5 maggio, stesso luogo e ora).

- Esprinet (approvazione bilancio, nomina CdA, buy back e modifica statuto; prima convocazione – Vimercate, Monza e Brianza; ore 10.00 ----- seconda convocazione 4 maggio, stesso luogo, ore 15).

- Eukedos (approvazione bilancio – Firenze, ore 15.00).

- Fidia (approvazione bilancio, nomina CdA, introduzione voto maggiorato e modifica statuto; prima convocazione – San Mauro Torinese, Torino; ore 15.45).

- Fullsix (approvazione bilancio; seconda convocazione – Milano, ore 15.00).

- GabettiPS (approvazione bilancio e nomina CdA; seconda convocazione – Milano, ore 14.30).

- Gruppo FNM (approvazione bilancio; prima convocazione – Milano, ore 11.00).

- Immsi (approvazione bilancio e buy back; prima convocazione – Mantova, ore 11.00 ----- seconda convocazione 12 maggio, stesso luogo e ora).

- Interpump (approvazione bilancio, nomina CdA e buy back – Sant’Ilario d’Enza, Reggio Emilia; ore 10.30).

- Irce (approvazione bilancio e buy back; prima convocazione – Imola, Bologna; ore 11.00 ----- seconda convocazione 5 maggio, stesso luogo e ora).

- Landi Renzo (approvazione bilancio, buy back e nomina amministratori – Cavriago, Reggio Emilia, ore 09.00).

- LVenture Group (approvazione bilancio, nomina amministratori, introduzione voto maggiorato e modifica statuto; seconda convocazione – Roma, ore 09.00).

- Management&Capitali (approvazione bilancio e nomina CdA; prima convocazione – Milano, ore 11.00 ----- seconda convocazione 4 maggio, stesso luogo e ora).

- Marr (approvazione bilancio e nomina CdA – Castelvetro di Modena, Modena, ore 10.00).

- Nova RE (approvazione bilancio, buy back e nomina amministratori; prima convocazione – Roma, ore 14.30).

- PanariaGroup (approvazione bilancio, nomina CdA e buy back – Finale Emilia, Modena; ore 09.00).

- Parmalat (approvazione bilancio – Milano, ore 14.30).

- Rai Way (approvazione bilancio, nomina CdA e buy back – Roma, ore 11.00).

- Reno de Medici (approvazione bilancio e nomina CdA; seconda convocazione – Milano, ore 09.30).

- TamburiIP (approvazione bilancio e buy back; seconda convocazione – Milano, ore 17.00).

- Tesmec (approvazione bilancio e buy back – Grassobbio, Bergamo; ore 10.30).

- Valsoia (approvazione bilancio, nomina CdA e modifica piano stock option, prima convocazione – Bologna, ore 11.30).

- Vittoria Assicurazioni (approvazione bilancio e piano incentivazione, prima convocazione – Milano, ore 10.30).

- Agatos (emissione prestito obbligazionario; prima convocazione ----- seconda convocazione 2 maggio).

- Ambromobiliare (approvazione bilancio, nomina CdA, azione di responsabilità contro ex amministratori ed emissione warrant; seconda convocazione – Milano, ore 15.30).

- Bio ON (approvazione bilancio).

- Blue Financial Communication (approvazione bilancio; seconda convocazione – Milano, ore 12.00).

- Bomi Italia (approvazione bilancio – Vimercate, Monza e Brianza; ore 15.00).

- Casta Diva Group (approvazione bilancio e nomina amministratore – Milano, ore 10.30).

- Clabo (approvazione bilancio e nomina CdA – Jesi, Ancona; ore 17.00).

- Digitouch (approvazione bilancio e buy back; prima convocazione – Milano, ore 09.00 ------ seconda convocazione 2 maggio stesso luogo ore 10).

- Elettra Investimenti (approvazione bilancio e modifica regolamento warrant – Roma, ore 11.30).

- Enertronica (approvazione bilancio, buy back e nomina CdA; prima convocazione – Frosinone, ore 16.00).

- Expert System (approvazione bilancio e nomina CdA; seconda convocazione – Modena, ore 09.30).

- Gambero Rosso (approvazione bilancio; seconda convocazione – Roma, ore 11.30).

- Giorgio Fedon & Figli (approvazione bilancio e buy back; prima convocazione – Alpago, Belluno; ore 11.00 ------ seconda convocazione 5 maggio stesso luogo e ora).

- GO Internet (approvazione bilancio e nomina CdA; seconda convocazione – Gubbio, Perugia; ore 11.30).

- GPI (approvazione bilancio; prima convocazione – Milano, ore 17.30 ------ seconda convocazione 5 maggio stesso luogo e ora).

- Iniziative Bresciane (approvazione bilancio e nomina CdA; prima convocazione – Breno, Brescia, ore 15.00).

- Leone Film Group (approvazione bilancio – Roma, ore 15.00).

- Lucisano Media Group (approvazione bilancio; prima convocazione – Roma, ore 15.00 ------ seconda convocazione 5 maggio stesso luogo e ora).

- Masi Agricola (approvazione bilancio; prima convocazione – Valpolicella, Verona; ore 11.00).

- Modelleria Brambilla (approvazione bilancio e nomina CdA; prima convocazione – Correggio, Reggio Emilia; ore 11.00 ------ seconda convocazione 12 maggio stesso luogo e ora).

- Mondo TV France (approvazione bilancio, nomina CdA e aumento capitale – Parigi, ore 14.30).

- Piteco (approvazione bilancio – Milano, ore 11.30).

- PLT Energia (approvazione bilancio – Cesena, ore 11.00).

- Rosetti Marino (approvazione bilancio; prima convocazione – Ravenna, ore 11.00 ------ seconda convocazione 5 maggio stesso luogo e ora).

- SITI B&T Group (approvazione bilancio – Formigine, Modena; ore 15.00).

- Solutions Capital Management (approvazione bilancio; seconda convocazione – Milano, ore 10.30).

- Telesia (approvazione bilancio; prima convocazione – Milano, ore 11.30 ------ seconda convocazione 2 maggio stesso luogo e ora).

- Vetrya (approvazione bilancio – Orvieto, Terni; ore 15.00).



Borsa Italiana

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Operazioni straordinarie

- In corso l’aumento di capitale di D’Amico Int. Shipping. L'operazione terminerà il 18 maggio, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 12 maggio.





TRIMESTRALI



Europa

- UBS Group (Svizzera, 1° trimestre 2017 – Comunicato ore 06.45)



Stati Uniti

- Chevron (1° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)

- Colgate Palmolive (1° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)

- ExxonMobil (1° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)

- General Motors (1° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)

- Goodyear Tire & Rubber (1° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)





RATING



Germania

- S&P aggiorna il rating sul debito sovrano (attuale giudizio: “AAA”; outlook stabile).



Gran Bretagna

- S&P aggiorna il rating sul debito sovrano (attuale giudizio: “AA”; outlook negativo).





MACROECONOMIA



ITALIA

- Indice armonizzato dei prezzi al consumo (preliminare) ad aprile (ore 11.00). Consensus: +1,7% a/a.

- Indice dei prezzi al consumo (preliminare) ad aprile (ore 11.00).

- Indice dei prezzi alla produzione a marzo (ore 12.00).



EUROPA

- Massa monetaria (aggregato M3, destagionalizzata) a marzo (ore 10.00). Consensus: +4,8% a/a.

- Indice dei prezzi al consumo (stima flash) ad aprile (ore 11.00). Consensus: +1,7% a/a.

- Indice dei prezzi al consumo (escluso energia e alimentari, stima flash) ad aprile (ore 11.00). Consensus: +1,0% a/a.



GERMANIA

- Vendite al dettaglio a marzo (ore 08.00). Consensus: -0,3% m/m.



FRANCIA

- Pil (preliminare) del primo trimestre del 2017 (ore 07.30). Consensus: +0,4% t/t.

- Indice armonizzato dei prezzi al consumo (preliminare) ad aprile (ore 08.45). Consensus: +1,4% a/a.

- Spese per consumi a marzo (ore 08.45).



SPAGNA

- Pil (preliminare) del primo trimestre del 2017 (ore 09.00).



GRAN BRETAGNA

- Pil (preliminare) del primo trimestre del 2017 (ore 10.30). Consensus: +0,4% t/t.



GIAPPONE

- Indice dei prezzi al consumo (nazionale) a marzo (ore 01.30).

- Indice dei prezzi al consumo (nazionale, escluso alimentari freschi) a marzo (ore 01.30). Consensus: +0,3% a/a.

- Consumi delle famiglie a marzo (ore 01.30). Consensus: -0,3% a/a.

- Tasso di disoccupazione a marzo (ore 01.30). Consensus: 2,9%.

- Vendite al dettaglio a marzo (ore 01.50). Consensus: +1,5% a/a.

- Produzione industriale (preliminare) a marzo (ore 01.50). Consensus: -0,8% m/m.



STATI UNITI

- Pil (advance) del primo trimestre del 2017 (ore 14.30).

- Costo del lavoro del primo trimestre del 2017 (ore 14.30).

- Indice PMI di Chicago ad aprile (ore 15.45).

- Indice di fiducia delle famiglia dell’università del Michigan (finale) ad aprile (ore 16.00).