Agenda economica del 28 agosto 2017

Borsa di Londra chiusa per festività

di Edoardo Fagnani

25 ago 2017 ore 17:09

ITALIA



Trimestrali

- Elica (primo semestre 2017).



Incontri con la comunità finanziaria

- Elica. Conference call a commento dei risultati del primo semestre del 2017 (ore 15.00).



Borsa Italiana

- Chiusa la sessione after hours (fino al 4 settembre).

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Operazioni straordinarie

- In corso l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Chiara Finanziaria su Caltagirone Editore. L’operazione terminerà l’8 settembre.





ASTE TITOLI DI STATO



Italia

- Emissione di CTZ con scadenza 30 maggio 2019. Ammontare da 1,5 a 2 miliardi di euro.





MACROECONOMIA



ITALIA

- Indice di fiducia delle imprese ad agosto (ore 10.00).

- Indice di fiducia dei consumatori ad agosto (ore 10.00).



EUROPA

- Massa monetaria (aggregato M3) destagionalizzata a luglio (ore 10.00). Consensus: +4,9% a/a.



GRAN BRETAGNA

- Mercato chiuso per festività.



STATI UNITI

- Bilancia commerciale (preliminare) a luglio (ore 14.30).