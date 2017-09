Agenda economica del 27 settembre 2017

Il Tesoro collocherà il BOT semestrale

di Edoardo Fagnani

26 set 2017 ore 20:16

ITALIA



Trimestrali

- Acotel (1° semestre 2017)

- Brioschi (1° semestre 2017)

- ErgyCapital (1° semestre 2017)

- Retelit (1° semestre 2017)

- ROSSS (1° semestre 2017)

- Digital Magics (1° semestre 2017 – CdA ore 14.30)

- GO Internet (1° semestre 2017)

- MC-Link (1° semestre 2017)

- MailUp (1° semestre 2017)

- Solutions Capital Management SIM (1° semestre 2017)

- Telesia (1° semestre 2017)

- Vetrya (1° semestre 2017)



Incontri con la comunità finanziaria

- Retelit. Conference call a commento dei risultati del primo semestre 2017.

- TPS Group. Outlook 2017 e linee guida strategiche (Milano, ore 11.30).

- Forum Banca 2017 (Pero, Milano; ore 08.30).



IPO

- In corso l’offerta pubblica di vendita delle azioni Pirelli. L’operazione terminerà il 28 settembre.

- In corso il collocamento istituzionale delle azioni GIMA TT. L’operazione terminerà il 28 settembre.



Operazioni straordinarie

- In corso l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Agorà Investimenti su Save. L'operazione terminerà il 13 ottobre.



Dividendi

Pagamento dei dividendi staccati il 25 settembre

- SeSa (0,56 euro).

- Unieuro (1 euro).



Borsa Italiana

- Spactiv debutta all’AIM Italia.

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.





ASTE TITOLI DI STATO



Italia

- Emissione di BOT con scadenza a marzo 2018 (semestrali). Ammontare 6 miliardi di euro.





MACROECONOMIA



ITALIA

- Indice di fiducia delle imprese a settembre (ore 10.00).



EUROPA

- Massa monetaria (aggregato M3) destagionalizzata ad agosto (ore 10.00).



STATI UNITI

- Ordinativi di beni durevoli (preliminare) ad agosto (ore 14.30). Consensus: +0,9% m/m.

- Ordinativi di beni durevoli (preliminare, escluso il settore dei trasporti) ad agosto (ore 14.30). Consensus: +0,2% m/m.

- Scorte settimanali di petrolio (ore 16.30).