Agenda economica del 27 novembre 2017

Il Tesoro collocherà il CTZ con scadenza 30 ottobre 2019

di Edoardo Fagnani

24 nov 2017 ore 16:41

ASTE TITOLI DI STATO



Italia

- Emissione di CTZ con scadenza 30 ottobre 2019. Ammontare da 1,5 miliardi a 2 miliardi di euro.





ITALIA



Assemblee degli azionisti

- Biancamano (nomina amministratore, emissione di strumenti finanziari convertibili – Rozzano, Milano; ore 12.00).



Operazioni straordinarie

- In corso l’aumento di capitale di Banca Carige. L'operazione terminerà il 6 dicembre, mentre i diritti resteranno quotati fino al 30 novembre.

- In corso l’aumento di capitale di Expert System. L'operazione terminerà il 30 novembre.

- In corso l’offerta pubblica di acquisto totalitaria promossa da Edison sulle azioni ordinarie di Frendy Energy. L’operazione terminerà il 19 dicembre.

- In corso l'Offerta Pubblica di Scambio avente ad oggetto azioni ordinarie e di risparmio di Borgosesia. L'operazione terminerà il 5 dicembre.





MACROECONOMIA



ITALIA

- Indice di fiducia dei consumatori a novembre (ore 10.00).

- Indice di fiducia delle imprese a novembre (ore 10.00).



STATI UNITI

- Vendite di nuove case a ottobre (ore 16.00). Consensus: 620mila.