Agenda economica del 27 aprile 2017

Focus sulla riunione della BCE e sull'asta dei Btp

di Edoardo Fagnani

26 apr 2017 ore 17:07

ITALIA



Trimestrali

- CNH Industrial (1° trimestre 2017).

- STM (1° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura di Piazza Affari).

- Amplifon (1° trimestre 2017).

- Dmail Group (esercizio 2016).

- Gruppo l’Espresso (1° trimestre 2017 – CdA ore 10.00).

- IT Way (esercizio 2016).

- Prelios (esercizio 2016).

- Zignago Vetro (1° trimestre 2017 – CdA ore 09.30).



Incontri con la comunità finanziaria

- STM. Conference call a commento dei risultati del primo trimestre 2017 (ore 09.30).

- CNH Industrial. Conference call a commento dei risultati del primo trimestre 2017 (ore 15.30).

- Amplifon. Conference call a commento dei risultati del primo trimestre 2017 (ore 15.00).



Assemblee degli azionisti

- Azimut Holding (approvazione bilancio e nomina amministratori e buy back – Milano, ore 11.00).

- Generali (approvazione bilancio e modifica statuto; seconda convocazione – Trieste, ore 09.00).

- IntesaSanpaolo (approvazione bilancio e buy back – Torino, ore 10.30).

- Poste Italiane (approvazione bilancio e nomina CdA – Roma, ore 14.00).

- Salvatore Ferragamo (approvazione bilancio, buy back e nomina amministratore – Firenze, ore 09.00).

- Terna (approvazione bilancio e nomina CdA – Roma, ore 11.00).

- UnipolSAI (approvazione bilancio e buy back – San Lazzaro di Savena, Bologna; ore 10.30).

- ACEA (approvazione bilancio e nomina CdA; prima convocazione – Roma, ore 10.00 ------ seconda convocazione 4 maggio stesso luogo e ora).

- ACSM-AGAM (approvazione bilancio e modifica statuto; prima convocazione – Monza, ore 10.30 ------ seconda convocazione 28 aprile stesso luogo e ora).

- Aedes (approvazione bilancio e buy back, prima convocazione – Milano, ore 10.30).

- Aeroporto di Bologna (approvazione bilancio– Bologna, ore 15.00).

- Anima Holding (approvazione bilancio e nomina CdA – Milano, ore 10.30).

- Ascopiave (approvazione bilancio, nomina CdA, buy back e modifica statuto; prima convocazione – Pieve di Soligo, Treviso; ore 15.00).

- Banca Finnat (approvazione bilancio e nomina amministratore – Roma, ore 16.00).

- Banca Profilo (approvazione bilancio; prima convocazione – Milano, ore 15.00).

- Banca Sistema (approvazione bilancio, buy back e nomina amministratore – Milano, ore 10.00).

- BasicNet (approvazione bilancio e buy back – Torino, ore 11.00).

- BE Think (approvazione bilancio, buy back, modifica statuto e nomina CdA; seconda convocazione – Milano, ore 11.00).

- Best Union Company (approvazione bilancio e buy back – Bologna, ore 15.00).

- Biesse (approvazione bilancio; prima convocazione – Pesaro, ore 09.30).

- Cad IT (approvazione bilancio e nomina amministratore – Verona, ore 09.30).

- Centrale del Latte d’Italia (approvazione bilancio e nomina CdA; prima convocazione – Torino, ore 11.00 ----- seconda convocazione 3 maggio stesso luogo e ora).

- CIR (approvazione bilancio, nomina CdA e buy back; prima convocazione – Milano, ore 11.00).

- Cofide (approvazione bilancio e buy back; prima convocazione – Milano, ore 16.00).

- Credem (approvazione bilancio; prima convocazione – Reggio Emilia, ore 17.00).

- Diasorin (approvazione bilancio, buy back e nomina amministratore; prima convocazione – Milano, ore 15.00).

- El.En (approvazione bilancio, prima convocazione – Calenzano, Firenze; ore 10.00 -------- 15 maggio, stesso luogo ore 09.30).

- ePrice (approvazione bilancio e buy back – Milano, ore 15.00).

- Exprivia (approvazione bilancio, nomina CdA e buy back; prima convocazione – Molfetta, Bari; ore 11.00).

- Falck Renewables (approvazione bilancio e nomina CdA; prima convocazione – Milano, ore 11.00).

- FILA (approvazione bilancio, aumento capitale e modifica statuto – Rho, Milano; ore 10.30).

- Fullsix (approvazione bilancio; prima convocazione – Milano, ore 17.00).

- GabettiPS (approvazione bilancio e nomina CdA; prima convocazione – Milano, ore 14.30).

- Gruppo l’Espresso (approvazione bilancio, nomina amministratori, buy back e aumento capitale; prima convocazione – Roma, ore 11.00).

- Hera (approvazione bilancio, nomina CdA e buy back – Bologna, ore 10.00).

- ItaliaOnline (approvazione bilancio, nomina amministratore e dividendo straordinario – Assago, Milano; ore 15.00).

- LVenture Group (approvazione bilancio, nomina amministratori, introduzione voto maggiorato e modifica statuto; prima convocazione – Roma, ore 09.00).

- Mondadori (approvazione bilancio, nomina amministratore, buy back e modifica statuto; prima convocazione – Segrate, Milano; ore 15.00).

- MutuiOnline (approvazione bilancio, nomina CdA e buyback – Milano, ore 08.30).

- RcsMediagroup (approvazione bilancio e buy back – Milano, ore 10.00).

- Reno de Medici (approvazione bilancio e nomina CdA; prima convocazione – Milano, ore 09.30).

- Retelit (approvazione bilancio – Milano, ore 15.00).

- Sabaf (approvazione bilancio, buy back e nomina amministratore – Ospitaletto, Brescia; ore 10.30).

- Saes Getters (approvazione bilancio e buy back – Lainate, Milano; ore 10.30).

- Salini Impregilo (approvazione bilancio – Milano, ore 10.00).

- SIAS (approvazione bilancio e nomina CdA – Torino, ore 11.00).

- TamburiIP (approvazione bilancio e buy back; prima convocazione – Milano, ore 17.00).

- Tecnoinvestimenti (approvazione bilancio – Milano, ore 11.00).

- Toscana Aeroporti (approvazione bilancio e buy back; prima convocazione – Firenze, ore 11.00).

- Zignago Vetro (approvazione bilancio e buy back; prima convocazione – Portogruaro, Venezia; ore 11.00).

- Ambromobiliare (approvazione bilancio, nomina CdA, azione di responsabilità contro ex amministratori ed emissione warrant; prima convocazione – Milano, ore 15.30).

- Blue Financial Communication (approvazione bilancio; prima convocazione – Milano, ore 12.00).

- Digital Magics (approvazione bilancio, buy back, nomina amministratori ed emissione warrant per aumento capitale; prima convocazione – Milano, ore 15.00 ----- seconda convocazione 2 maggio stesso luogo e ora).

- Expert System (approvazione bilancio e nomina CdA; prima convocazione – Modena, ore 09.30).

- Gambero Rosso (approvazione bilancio; prima convocazione – Roma, ore 11.30).

- Giglio Group (approvazione bilancio, ammissione all’MTA, aumento capitale e modifica statuto; seconda convocazione – Milano, ore 16.30).

- GO Internet (approvazione bilancio e nomina CdA; prima convocazione – Gubbio, Perugia; ore 11.30).

- Gruppo Green Power (approvazione bilancio; prima convocazione – Mirano, Venezia; ore 12.30).

- Health Italia (approvazione bilancio; seconda convocazione – Formello, Roma; ore 12.30).

- MailUp (approvazione bilancio, buy back e nomina CdA – Cremona, ore 15.00).

- Net Insurance (approvazione bilancio e nomina CdA).

- Notorious Pictures (approvazione bilancio; prima convocazione – Roma, ore 10.30 ----- seconda convocazione 5 maggio stesso luogo e ora).

- Poligrafici Printing (approvazione bilancio e nomina CdA; prima convocazione – Bologna, ore 10.30).

- Primi sui Motori (approvazione bilancio, fusione con Creavalore e variazione denominazione sociale – Modena, ore 15.00).

- Safe Bag (approvazione bilancio; prima convocazione – Milano, ore 14.00).

- Softec (approvazione bilancio e nomina CdA; seconda convocazione – Milano, ore 12.00).

- Solutions Capital Management (approvazione bilancio; prima convocazione – Milano, ore 10.30).

- TBS Group (approvazione bilancio – Padriciano, Trieste; ore 10.00).

- Tech Value (approvazione bilancio e nomina CdA – Milano, ore 08.30).

- Zephyro (approvazione bilancio; prima convocazione – Milano, ore 15.00).



Operazioni straordinarie

- In corso l’aumento di capitale di D’Amico Int. Shipping. L'operazione terminerà il 18 maggio, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 12 maggio.



Borsa Italiana

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.





ASTE TITOLI DI STATO



Italia

- Emissione di Btp aprile 2022 (tasso di interesse annuo lordo: 1,2%; codice ISIN: IT0005244782). Ammontare compreso tra i 2 miliardi e i 2,5 miliardi di euro.

- Emissione di Btp giugno 2027 (tasso di interesse annuo lordo: 2,2%; codice ISIN: IT0005240830). Ammontare compreso tra i 2,25 miliardi e i 2,75 miliardi di euro.

- Emissione di CCTeu ottobre 2024 (tasso di interesse annuo lordo: 0,858%; codice ISIN: da definire). Ammontare compreso tra i 3 miliardi e i 3,5 miliardi di euro.





TRIMESTRALI



Europa

- AstraZeneca (Gran Bretagna, 1° trimestre 2017)

- Basf (Germania, 1° trimestre 2017)

- BBVA (Spagna, 1° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura della borsa di Madrid)

- Deutsche Bank (Germania, 1° trimestre 2017)

- Total (Francia, 1° trimestre 2017)



Giappone

- Nintendo (esercizio 2016/2017)



Stati Uniti

- Celgene (1° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)

- Comcast (1° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)

- Ford Motor (1° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)

- UPS (1° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)

- Alphabet (1° trimestre 2017 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street)

- Amazon.com (1° trimestre 2017 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street)

- Intel (1° trimestre 2017 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street)

- Microsoft (3° trimestre 2016/2017 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street)

- Starbucks (2° trimestre 2016/2017 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street)





BANCHE CENTRALI



BCE

- Comunicazione delle decisioni di politica monetaria (ore 13.45). Previsti tassi di interesse invariati. Il saggio di riferimento dovrebbe restare fermo allo 0%.

- Conferenza stampa di Mario Draghi a commento delle decisioni di politica monetaria (ore 14.30).



Bank of Japan

- Comunicazione delle decisioni di politica monetaria. Previsti tassi di interesse invariati. Il saggio di riferimento a breve dovrebbe restare fermo al -0,1%; quello a dieci anni allo 0%.

- Conferenza stampa di Haruhiko Kuroda a commento delle decisioni di politica monetaria.

- Pubblicazione dello scenario trimestrale.





MACROECONOMIA



ITALIA

- Indice di fiducia delle imprese ad aprile (ore 10.00).

- Indice di fiducia dei consumatori ad aprile (ore 10.00).

- Bilancia commerciale con i paesi extra UE a marzo (ore 11.00).



EUROPA

- Indice di fiducia economica ad aprile (ore 11.00). Consensus: 107,9.

- Indice di fiducia dei consumatori (finale) ad aprile (ore 11.00). Consensus: -3,6.

- Indice di fiducia dei servizi ad aprile (ore 11.00). Consensus: 12,9.

- Indice di fiducia dell’industria ad aprile (ore 11.00). Consensus: 1,1.



GERMANIA

- Indice di fiducia dei consumatori a maggio (ore 08.00). Consensus: 9,9.

- Indice armonizzato dei prezzi al consumo (preliminare) ad aprile (ore 14.00). Consensus: -0,1% m/m; +1,9% a/a.

- Indice dei prezzi al consumo (lander, preliminare) ad aprile (ore 14.00). Consensus: -0,1% m/m; +1,9% a/a.



SPAGNA

- Indice armonizzato dei prezzi al consumo (preliminare) ad aprile (ore 09.00). Consensus: +2,3% a/a.



STATI UNITI

- Ordinativi di beni durevoli (preliminare) a marzo (ore 14.30).

- Ordinativi di beni durevoli (escluso il settore dei trasporti, preliminare) a marzo (ore 14.30).

- Bilancia commerciale (preliminare) a marzo (ore 14.30).

- Richieste settimanali di sussidio alla disoccupazione (ore 14.30).