Agenda economica del 26 settembre 2017

In programma l'asta di 2 Btp indicizzati e di un CTZ

di Edoardo Fagnani

25 set 2017 ore 16:52

ITALIA



Trimestrali

- Mediaset (1° semestre 2017 – CdA ore 14.00)

- Danieli (esercizio 2016/2017)

- Alfio Bardolla Training Group (1° semestre 2017)

- Blue Financial Communication (1° semestre 2017)

- Innova Italy 1 (1° semestre 2017)

- Orsero (1° semestre 2017)



Incontri con la comunità finanziaria

- Mediaset. Conference call a commento dei risultati del primo semestre 2017 (ore 18.00).

- Carraro. Presentazione del piano industriale 2017/2021 (Milano, ore 11.00).



IPO

- In corso l’offerta pubblica di vendita delle azioni Pirelli. L’operazione terminerà il 28 settembre (IPO Pirelli).

- In corso il collocamento istituzionale delle azioni GIMA TT. L’operazione terminerà il 28 settembre (IPO GIMA TT).



Borsa Italiana

- Neodecortech debutta all’AIM Italia.

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Operazioni straordinarie

- In corso l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Agorà Investimenti su Save. L'operazione terminerà il 13 ottobre.



Assemblee degli azionisti

- Caleido Group (conferimento incarico revisore; seconda convocazione – Napoli, ore 10.00).





ASTE TITOLI DI STATO



Italia

- Emissione di CTZ con scadenza 30 maggio 2019. Ammontare da un miliardo a 1,5 miliardi di euro.

- Emissione di Btp indicizzati all’inflazione maggio 2022 (tasso di interesse annuo reale: 0,1% - Codice ISIN: IT0005188120) e di Btp indicizzati all’inflazione settembre 2032 (tasso di interesse annuo reale: 1,25% - Codice ISIN: IT0005138828). Ammontare complessivo da un miliardo a 1,5 miliardi di euro.



Germania

- Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2019 (biennale). Ammontare massimo: 4 miliardi di euro.





TRIMESTRALI



Stati Uniti

- Nike (1° trimestre 2017/2018 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street)





BANCHE CENTRALI



FED

- Discorso di Janet Yellen (ore 18.00).



Bank of Japan

- Pubblicazione dei verbali della riunione del 19-20 luglio (ore 01.50).





MACROECONOMIA



FRANCIA

- Indice di fiducia delle imprese a settembre (ore 08.45).



STATI UNITI

- Indice di fiducia dei consumatori a settembre (ore 16.00). Consensus: 119,5.

- Vendite di nuove case ad agosto (ore 16.00).