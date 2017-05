Agenda economica del 26 maggio 2017

Prende il via la tre giorni di aste dei titoli di stato italiani

di Edoardo Fagnani

25 mag 2017 ore 17:10

ITALIA



Trimestrali

- Imvest (esercizio 2016)

- Visibilia Editore (esercizio 2016)



Borsa Italiana

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Assemblee degli azionisti

- Ambienthesis (approvazione bilancio e nomina amministratore; prima convocazione – Segrate, Milano; ore 15.00).

- EEMS (approvazione bilancio e nomina CdA; seconda convocazione – Cittaducale, Rieti; ore 11.00).

- Snaitech (approvazione bilancio – Milano; ore 09.00).



Operazioni straordinarie

- Termina l’aumento di capitale di Carraro.

- In corso l’OPAV su Italmobiliare. L’operazione terminerà il 9 giugno.

- In corso l’OPA lanciata da Time for Ticket sulle azioni ordinarie di Best Union Company. L’operazione terminerà il 9 giugno.

- In corso l’OPA parziale su H-Farm. L’operazione terminerà il 15 giugno.





ASTE TITOLI DI STATO



Italia

- Emissione di CTZ con scadenza 30 maggio 2019. Ammontare da 3 a 3,5 miliardi di euro.

- Emissione di Btp indicizzati all’inflazione maggio 2028 (tasso di interesse annuo reale: 1,3% - Codice ISIN: IT0005246134) e di Btp indicizzati all’inflazione settembre 2041 (tasso di interesse annuo reale: 2,55% - Codice ISIN: IT0004545890). Ammontare da 750 milioni a 1,5 miliardi di euro.





MACROECONOMIA



MONDO

- Riunione G7 dei leader a Taormina (Italia, prima giornata).



ITALIA

- Indice di fiducia delle imprese a maggio (ore 10.00). Consensus: 108,0.

- Indice di fiducia dei consumatori a maggio (ore 10.00).



GIAPPONE

- Indice dei prezzi al consumo (nazionale) ad aprile (ore 01.30).

- Indice dei prezzi al consumo (nazionale, escluso alimentari freschi) ad aprile (ore 01.30). Consensus: +0,4% a/a.



STATI UNITI

- Pil (preliminare) del primo trimestre del 2017 (ore 14.30). Consensus: +0,8% tt/aa.

- Deflatore del Pil (preliminare) del primo trimestre del 2017 (ore 14.30). Consensus: +2,3% tt/aa.

- Deflatore dei consumi (core, preliminare) del primo trimestre del 2017 (ore 14.30).

- Ordinativi di beni durevoli (preliminare) ad aprile (ore 14.30). Consensus: -1,0% m/m.

- Ordinativi di beni durevoli (preliminare, escluso il settore dei trasporti) ad aprile (ore 14.30). Consensus: +0,2% m/m.

- Indice di fiducia delle famiglie dell’università del Michigan (finale) a maggio (ore 16.00). Consensus: 97,7.