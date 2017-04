Agenda economica del 26 aprile 2017

In programma le trimestrali di Fiat Chrysler Automobiles e di Tenaris

di Edoardo Fagnani

25 apr 2017 ore 16:52

ITALIA



Trimestrali

- Fiat Chrysler Automobiles (1° trimestre 2017).

- Tenaris (1° trimestre 2017 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street).

- ACEA (1° trimestre 2017).

- Coima RES (1° trimestre 2017).

- Intek Group (esercizio 2016).

- Sogefi (1° trimestre 2017 – CdA ore 15.00).

- Space3 (esercizio 2016).



Incontri con la comunità finanziaria

- Fiat Chrysler Automobiles. Conference call a commento dei risultati del primo trimestre 2017 (ore 16.00).

- ACEA. Conference call a commento dei risultati del primo trimestre 2017.



Borsa Italiana

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



Operazioni straordinarie

- In corso l’aumento di capitale di D’Amico Int. Shipping. L'operazione terminerà il 18 maggio, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 12 maggio.



Assemblee degli azionisti

- Generali (approvazione bilancio e modifica statuto; prima convocazione – Trieste, ore 09.00).

- BE Think (approvazione bilancio, buy back, modifica statuto e nomina CdA; prima convocazione – Milano, ore 11.00 ---- seconda convocazione 27 aprile, stesso luogo e ora).

- B&C Speakers (approvazione bilancio e buy back – Bagno a Ripoli, Firenze; ore 11.00).

- Caltagirone (approvazione bilancio e nomina amministratore; prima convocazione – Roma; ore 12.00 ---- seconda convocazione 9 maggio, stesso luogo e ora).

- Eurotech (approvazione bilancio, buy back e nomina CdA – Amaro, Udine; ore 09.00).

- Isagro (approvazione bilancio e nomina amministratore – Milano, ore 15.00).

- Maire Tecnimont (approvazione bilancio e buy back; prima convocazione – Milano, ore 12.00 ---- seconda convocazione 27 aprile, stesso luogo ore 10).

- Nice (approvazione bilancio e buy back; prima convocazione – Oderzo, Treviso; ore 11.00 ---- seconda convocazione 27 aprile, stesso luogo e ora).

- Ratti (approvazione bilancio; prima convocazione – Milano, ore 15.00 ---- seconda convocazione 28 aprile, stesso luogo e ora).

- Safilo (approvazione bilancio, buy back, aumento capitale, trasferimento sede sociale e modifica statuto – Padova, ore 10.00).

- Sogefi (approvazione bilancio e buy back; prima convocazione – Milano, ore 16.00 ---- seconda convocazione 27 aprile, stesso luogo e ora).

- TAS Group (approvazione bilancio e nomina CdA; prima convocazione – Milano, ore 12.00 ---- seconda convocazione 28 aprile, stesso luogo e ora).

- Waste Italia (nomina CdA – Milano, ore 11.00).

- Biodue (approvazione bilancio; prima convocazione – Firenze, ore 15.00 ---- seconda convocazione 28 aprile, stesso luogo e ora).

- Dominion Hosting Holding (approvazione bilancio, buy back e nomina CdA – Milano, ore 14.00).

- Giglio Group (approvazione bilancio, ammissione all’MTA, aumento capitale e modifica statuto; prima convocazione – Milano, ore 08.30).

- Health Italia (approvazione bilancio; prima convocazione – Formello, Roma; ore 12.30 ---- seconda convocazione 27 aprile, stesso luogo e ora).

- Mondo TV Suisse (approvazione bilancio e nomina CdA – Lugano, ore 12.00).

- SMRE (approvazione bilancio – Umbertide, Perugia; ore 11.00).

- Softec (approvazione bilancio e nomina CdA; prima convocazione – Milano, ore 12.00 ---- seconda convocazione 27 aprile, stesso luogo e ora).



Dividendi

Pagamento dei dividendi staccati lunedì 24 aprile

- Banca Mediolanum (0,24 euro; saldo)

- ENI (0,4 euro; saldo)

- FinecoBank (0,28 euro)

- Prysmian (0,43 euro)

- Recordati (0,35 euro; saldo)

- Autostrade Meridionali (0,6 euro)

- De Longhi (0,8 euro)

- Piaggio (0,055 euro)

- Servizi Italia (0,15 euro)





ASTE TITOLI DI STATO



Italia

- Emissione di BOT semestrali (scadenza ottobre 2017). Ammontare massimo: 6 miliardi di euro.





TRIMESTRALI



Europa

- Banco Santander (Spagna, 1° trimestre 2017)

- Credit Suisse (Svizzera, 1° trimestre 2017 – Comunicato ore 07.00)

- Daimler (Germania, 1° trimestre 2017 – Comunicato ore 07.30)

- GlaxoSmithKline (Gran Bretagna, 1° trimestre 2017)



Stati Uniti

- Boeing (1° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)

- PepsiCo (1° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)

- Procter&Gamble (3° trimestre 2016/2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)

- Twitter (1° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)

- United Technologies (1° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)

- Amgen (1° trimestre 2017 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street)





MACROECONOMIA



FRANCIA

- Indice di fiducia dei consumatori ad aprile (ore 08.45). Consensus: 100,0.



STATI UNITI

- Scorte settimanali di petrolio (ore 16.30).