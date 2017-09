Agenda economica del 25 settembre 2017

Il Sole24Ore raggruppa le azioni ordinarie

di Edoardo Fagnani

22 set 2017 ore 17:00

ITALIA



Borsa Italiana

- Il Sole24Ore raggruppa le azioni ordinarie e le azioni di categoria speciale.

- Monte dei Paschi di Siena sospesa dalle contrattazioni.



IPO

- In corso l’offerta pubblica di vendita delle azioni Pirelli. L’operazione terminerà il 28 settembre (IPO Pirelli).

- In corso il collocamento istituzionale delle azioni GIMA TT. L’operazione terminerà il 28 settembre (IPO GIMA TT).



Dividendi

- SeSa (0,56 euro).

- Unieuro (1 euro).



Trimestrali

- CSP International (1° semestre 2017 – CdA ore 09.00).

- Zucchi (1° semestre 2017).

- KI Group (1° semestre 2017).

- Mondo TV France (1° semestre 2017).

- Safe BAG (1° semestre 2017).

- WM Capital (1° semestre 2017).



Operazioni straordinarie

- In corso l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Agorà Investimenti su Save. L'operazione terminerà il 13 ottobre.



Assemblee degli azionisti

- Caleido Group (conferimento incarico revisore; prima convocazione – Napoli, ore 10.00).



Titoli di stato

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica l'ammontare e le caratteristiche dei titoli di stato a medio-lungo termine che saranno emessi il 28 settembre.





MACROECONOMIA



ITALIA

- Commercio estero e prezzi all' import (ore 10.00)



USA

- Indice immobiliare NAHB (ore 16.00)