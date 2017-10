Agenda economica del 25 ottobre 2017

Monte dei Paschi di Siena torna a Piazza Affari

di Edoardo Fagnani

24 ott 2017 ore 17:12

ITALIA



Borsa Italiana

- Monte dei Paschi di Siena torna a Piazza Affari.



Trimestrali

- Amplifon (3° trimestre 2017)

- Coima RES (3° trimestre 2017)

- GEDI Gruppo Editoriale (3° trimestre 2017 – CdA ore 11.00)

- IT Way (1° semestre 2017)



Incontri con la comunità finanziaria

- Amplifon. Conference call a commento dei risultati del 3° trimestre 2017 (ore 15.00).

- Coima RES. Conference call a commento dei risultati del 3° trimestre 2017 (ore 16.00).



Operazioni straordinarie

- In corso l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da HRD Italia su GEquity. L'operazione terminerà il 3 novembre.



Titoli di stato

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica l'ammontare e le caratteristiche dei titoli di stato a medio-lungo termine che saranno emessi il 30 ottobre.





ASTE TITOLI DI STATO



Germania

- Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2027 (decennale). Ammontare massimo: 3 miliardi di euro.





TRIMESTRALI



Europa

- Dassault Systemes (Francia, 3° trimestre 2017)

- Glaxosmithkline (Gran Bretagna, 3° trimestre 2017)



Stati Uniti

- Boeing Company (3° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)

- Coca Cola Company (3° trimestre 2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)

- Visa (4° trimestre 2016/2017 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)

- Amgen (3° trimestre 2017 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street)

- Xilinx (2° trimestre 2017/2018 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street)





MACROECONOMIA



ITALIA

- Ordini all’industria ad agosto (ore 10.00).

- Fatturato industriale ad agosto (ore 10.00).



GERMANIA

- Indice IFO a ottobre (ore 10.00). Consensus: 115,1.

- Indice IFO (situazione corrente) a ottobre (ore 10.00). Consensus: 123,5.

- Indice IFO (attese) a ottobre (ore 10.00). Consensus: 107,3.



GRAN BRETAGNA

- Pil (prima stima) del terzo trimestre 2017 (ore 10.30). Consensus: +0,3% t/t.



STATI UNITI

- Ordinativi di beni durevoli (preliminare) a settembre (ore 14.30). Consensus: +0,9% m/m.

- Ordinativi di beni durevoli (preliminare, escluso il settore dei trasporti) a settembre (ore 14.30). Consensus: +0,5% m/m.

- Indice dei prezzi delle case ad agosto (ore 15.00).

- Vendite di nuove case a settembre (ore 16.00). Consensus: 550mila.

- Scorte settimanali di petrolio (ore 16.30).